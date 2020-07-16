с чего всё началось

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Происшествия Адвокат сообщил о работе десяти следователей с делом Сафронова Уголовное дело журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова ведут десять следователей ФСБ, сообщил журналистам адвокат, лидер правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Общество Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться. 90

Шоу-бизнес Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ. 22

Политика NYT: США планируют запретить въезд членам Компартии Китая New York Times узнала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета въезда в страну для членов Коммунистической партии Китая и их семей. 20

Политика Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. 820

Общество Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу. 1,4K

Общество В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой". 309

Экономика Обращаться за субсидиями липецкие предприниматели могут с 15 июля Для получения субсидий заявление направляется в период с 15 июля по 15 августа 2020 года.

Общество Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК). 95