Экономика
РБКБизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
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Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.РБК00:00
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Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров
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РИА Новости вчера в 05:30
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В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей
В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 00:39
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Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
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Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
REGNUM вчера в 23:17
Экономика
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LipetskMedia.ru 13 июля в 04:17
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«Рейсинг Пойнт» предложил контракт чемпиону «Формулы-1» Феттелю
News.ru вчера в 06:54
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Спорт
СКА Хабаровск призвал фанатов не участвовать в митингах в поддержку губернатора Фургала
Футболисты СКА выступили с обращением к болельщикам клуба из Хабаровска.
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Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
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Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Суд удовлетворил иск компании «Бенефит» к первой семье звезды. Елену Пригожину и ее детей признали утратившими право использовать жилье.
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Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19