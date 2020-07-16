Экономика

РБКРБКБизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

1 фото
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило
 правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБК00:00

Подробнее о событии

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку в 5% вместо 15% при выводе дивидендов за рубеж

Forbes04:02

В «российских оффшорах» ставку налога на дивиденды хотят снизить до 5%

ИА Клерк.Ру03:52

Русские оффшоры предлагают ставку 5% на дивиденды

ГЛАС.RU02:45

Русские офшоры предлагают ставку 5% на дивиденды

Долг.рф00:48

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Происшествия

Адвокат сообщил о работе десяти следователей с делом Сафронова

Уголовное дело журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова ведут десять следователей ФСБ, сообщил журналистам адвокат, лидер правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс 04:31
Общество

Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
90
Общество

Собянин надеется, что в Москве не будет «жесткой вспышки» коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы больше шансов избежать возможность повторного введения карантина из-за коронавируса, однако риски есть.
Газета.Ru 01:55
594
Происшествия

Обвиняемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове не признал вину

ТАСС 04:18
3
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
22
Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

РИА Новости 04:13
Происшествия

СК попросил арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми

Известия 03:47
155
Политика

NYT: США планируют запретить въезд членам Компартии Китая

New York Times узнала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета въезда в страну для членов Коммунистической партии Китая и их семей.
Телеканал RTVI 01:57
20
Хоккей

«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Доусом

Нападающий Найджел Доус подписал соглашение с казанской командой.
Советский спорт 14 июля в 09:55
1
Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
181
Политика

Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров

Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском вчера в 08:34
820
Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
1,4K
Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
1,2K
Общество

В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей

В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 00:39
309
Технологии

Американская вакцина против коронавируса дала сильный иммунный ответ

27 июля Moderna готовится приступить к масштабным исследованиям вакцины против коронавируса.
Мир новостей вчера в 05:05
772
Здоровье

Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
13
Общество

Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

REGNUM вчера в 23:17
1
Экономика

Обращаться за субсидиями липецкие предприниматели могут с 15 июля

Для получения субсидий заявление направляется в период с 15 июля по 15 августа 2020 года.
LipetskMedia.ru 13 июля в 04:17
Автоспорт

«Рейсинг Пойнт» предложил контракт чемпиону «Формулы-1» Феттелю

News.ru вчера в 06:54
Общество

Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть

Известия 04:13
Шоу-бизнес

Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода

Близкая подруга хоккеиста Ивана Телегина рассказала «Комсомольской правде» о том, что в интернете спортсмена хотят выставить плохим родителем, что является неправдой.
CT news 02:57
25
Спорт

СКА Хабаровск призвал фанатов не участвовать в митингах в поддержку губернатора Фургала

Футболисты СКА выступили с обращением к болельщикам клуба из Хабаровска.
Sports.ru 04:11
Футбол

«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Общество

Петербуржцы собрали 3 тыс. подписей против поправок в Конституцию

Росбалт 04:00
3K
Кино

Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

Evo-rus.com 03:14
3
Наука

Препарат от холестерина оказался эффективен против коронавируса

Evo-rus.com вчера в 04:17
17
Общество

Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
95
Шоу-бизнес

Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Суд удовлетворил иск компании «Бенефит» к первой семье звезды. Елену Пригожину и ее детей признали утратившими право использовать жилье.
Телепрограмма 03:22
1
Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
3
Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
256
Как работают Яндекс.Новости?
Главное