Общество
ТАССBlaBlaCar перестал работать в Крыму
"Приносим наши извинения за доставленные неудобства", - сообщили там, уточнив, что сервис перестал работать в Крыму в этом месяце. При этом пользователи соцсетей отмечают, что BlaBlaCar перестал работать в Крыму примерно с 12 февраля.
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с чего всё началось
Французский онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar перестал работать на территории Крыма из-за ограничительных мер Европейского Союза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского подразделения компании.ТАСС07:13
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