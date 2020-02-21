Французский онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar перестал работать на территории Крыма из-за ограничительных мер Европейского Союза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского подразделения компании.

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"Приносим наши извинения за доставленные неудобства", - сообщили там, уточнив, что сервис перестал работать в Крыму в этом месяце. При этом пользователи соцсетей отмечают, что BlaBlaCar перестал работать в Крыму примерно с 12 февраля.

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