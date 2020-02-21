Общество

ТАССТАССBlaBlaCar перестал работать в Крыму

"Приносим наши извинения за доставленные неудобства", - сообщили там, уточнив, что сервис перестал работать в Крыму в этом месяце. При этом пользователи соцсетей отмечают, что BlaBlaCar перестал работать в Крыму примерно с 12 февраля.
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BlaBlaCar перестал работать в Крыму

Французский онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar перестал работать на территории Крыма из-за ограничительных мер Европейского Союза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского подразделения компании.
ТАСС07:13

Подробнее о событии

Сервис BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций ЕС

РБК07:22

BlaBlaCar перестал работать в Крыму

ТАСС07:13

В Крыму из-за санкций заблокирован сервис BlaBlaCar

ForPost03:11

Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar перестал работать в Крыму

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BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за продления санкций ЕС против РФ

Интерфакс06:37

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BlaBlaCar прекратил работу в Крыму

Газета.Ru06:09
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