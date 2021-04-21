ИнтерфаксBlaBlaCar привлек $115 млн инвестиций на поддержание текущих темпов ростаКарпулинговый сервис BlaBlaCar объявил о привлечении $115 млн инвестиций на поддержание текущих темпов роста.В источникеПодробнее о событииBlaBlaCar привлек $115 млн инвестицийКомпания02:00К BlaBlaCar подсели инвестицииКоммерсантъ17:01BlaBlaCar привлек $115 млн инвестиций на поддержание текущих темпов ростаИнтерфакс01:32BlaBlaCar привлек $115 млн дополнительных инвестицийТАСС01:30BlaBlaCar привлек 115 миллионов долларов дополнительных инвестицийЦентральная Служба Новостей01:59Показать ещёОценить1Поделиться