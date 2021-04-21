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Интерфакс

BlaBlaCar привлек $115 млн инвестиций на поддержание текущих темпов роста

Карпулинговый сервис BlaBlaCar объявил о привлечении $115 млн инвестиций на поддержание текущих темпов роста.В источнике

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BlaBlaCar привлек $115 млн инвестиций

Компания02:00

К BlaBlaCar подсели инвестиции

Коммерсантъ17:01

BlaBlaCar привлек $115 млн инвестиций на поддержание текущих темпов роста

Интерфакс01:32

BlaBlaCar привлек $115 млн дополнительных инвестиций

ТАСС01:30

BlaBlaCar привлек 115 миллионов долларов дополнительных инвестиций

Центральная Служба Новостей01:59
Интересное

Певец Кирилл Туриченко в образе Носорога покинул телешоу «Маска» 18 апреля

В образе Носорога действительно выступал украинский и российский музыкант, певец и актер, участник украинской версии шоу «Голос», солист популярной группы «Иванушки International» 38-летний Кирилл Туриченко.
Kursk.com19 апреля в 10:18
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