В Ижевске разыскивают мужчину, застрелившего бывшую жену в магазине

По данным следствия, во вторник вечером подозреваемый пришел в магазин на улице Клубной в Ижевске, где потерпевшая работала продавцом, и в присутствии покупателей выстрелил в нее.