Общество

РЖД-ПартнерРЖД-ПартнерBlablacar восстановил работу в России

BlaBlaCar введет дополнительные меры безопасности, которые будут касаться в первую очередь количества пассажиров в машине. Сервис рекомендует водителям ограничиваться только одним пассажиром на заднем сиденье, при этом число мест для бронирования будет ограничено до четырех.
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BlaBlaCar возобновил работу в России после двух месяцев перерыва

Forbes07:41

«Только один пассажир сзади»: BlaBlaCar возобновил работу в России

V1.ru08:14

BlaBlaCar возобновил работу в России

РБК07:59

BlaBlaCar возобновляет работу в России

ТАСС07:58

Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России

Интерфакс08:26

BlaBlaCar возобновил работу в России

Говорит Москва07:26

BlaBlaCar возобновил работу в России

Коммерсантъ07:18
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Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
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Футбол

«Манчестер Сити» интересуется Беннасером

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер может перейти в «Манчестер Сити», сообщает RMC.
Спорт-Экспресс 13:43
Общество

Суд вернул сенатору Керимову иски к Forbes и «Ведомостям»

Гагаринский суд Москвы вернул иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
ТАСС 08:56
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Политика

Путин решил провести голосование по поправкам к Конституции 1 июля

Памфилова предложила проводить голосование не только в помещениях, но и в мобильных участках.
Муксун.fm 01 июня в 12:23
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Футбол

Карпин рассказал о подготовке «Ростова» к возобновлению чемпионата

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России, а также рассказал о ходе подготовки к рестарту.
Metaratings 10:42
Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента ИКЕА

Первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK открылся 3 июня в торговом центре «Тройка» в Москве.
РБК 04:50
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Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по профильной работе стационаров

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по восстановлению профильной деятельности медицинских организаций, перепрофилированных для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 10:48
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Спорт

Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store

Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры.
NewInform вчера в 12:39
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Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске

Президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации в Норильске после разлива дизельного топлива в реку Амбарная.
РИА Новости 10:50
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Политика

США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:53
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Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент

При пожаре в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге погиб пациент, сообщает городское управление МЧС.
РИА Новости 03:50
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Кино

Алёна Бабенко рассказала о сериале «Последствия»

RT на русском 12:39
Космос

Командир МКС рассказал о планах на экипаж Crew Dragon

Командир 63-го экипажа Международной космической станции астронавт НАСА Крис Кэссиди рассказал, чем займутся на орбите его соотечественники, прибывшие на корабле Crew Dragon.
Аргументы и Факты 31 мая в 16:15
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Политика

Путин поддержал выдвижение губернатора ХМАО на второй срок

Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок.
Газета.Ru 10:45
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Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом

Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru вчера в 07:00
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Общество

В США нашли доказательства руки России в массовых беспорядках

"Кремлевский" паблик пошутил над "виновниками" протестов в Америке В Соединенных Штатах нашли так называемую "руку России" в беспорядках, окутавших страну.
SM News 08:40
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Политика

Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 14:34
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Происшествия

Появилось фото пробившего стену поезда московского метро

РИА Новости 13:59
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Здоровье

Глава Фатежского района прокомментировал вспышку коронавируса

Случаев смерти от коронавирусной инфекции на территории Молотычевского сельсовета и в целом Фатежского района не зарегистрировано, - гласит пост Сергея Гнездилова.
Kurskcity.ru 06:58
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой

В своём посте в Инстаграме Дмитрий стал рассуждать о современной эстраде и назвал её убогой, сообщив, чтобы его ждали в следующем сезоне проекта "Голос".
Paparazzi.ru 13:36
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Гаджеты

Realme готовит бюджетный 55-дюймовый Smart TV

Astera 12:55
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Шоу-бизнес

Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид

Актуальные Новости 11:08
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Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv вчера в 05:28
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
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Спорт

Россиянин Дубов стал победителем шахматного онлайн-супертурнира

Интерфакс-Спорт 12:51
Политика

Познер назвал большинство россиян расистами

Известный телеведущий Владимир Познер не согласился назвать излишней толерантностью кадры видео, на которых чернокожий молодой человек в США просит белую женщину извиниться на коленях.
Свободная Пресса 14:12
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