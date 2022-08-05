"Совет директоров iShares Inc. (находится под управлением BlackRock) одобрил ликвидацию фонда. Начало ликвидации в настоящее время запланировано на 17 августа 2022 года с уведомлением инвесторов", - говорится в заявлении на сайте BlackRock.
Химкинский городской суд назначил двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу американке Бриттни Грайнер наказание в виде 9 лет колонии общего режима, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.
В течение июля российские силовики выявили и одну из самых крупных диверсионных групп на территории Херсона и области, которую курировали сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы, были задержаны ее члены, а помимо оружия изъято 48 килограммов тротила, который хотели использовать для подрыва железной дороги.
Артиллерия западного производства может причинить проблемы бойцам союзных сил, однако не способна стать средством решительного перелома боевых действий в пользу ВСУ, сообщил Сергей Фомченков изданию «Украина.ру».