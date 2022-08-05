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BlackRock закроет свой фонд российских ценных бумаг

Крупнейшая по объему активов инвесткомпания в мире BlackRock закроет свой биржевой фонд российских ценных бумаг Russia ETF, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ
"Совет директоров iShares Inc. (находится под управлением BlackRock) одобрил ликвидацию фонда. Начало ликвидации в настоящее время запланировано на 17 августа 2022 года с уведомлением инвесторов", - говорится в заявлении на сайте BlackRock.
РИА Новости
В компании сообщили, что большая часть активов фонда в настоящее время не может быть продана в связи с действующими санкционными ограничениями, которые распространяются на торговые операции.
РИА Новости
Как заявили в BlackRock, фонд продолжит существовать до 31 декабря 2023 года, пока будет идти продажа ценных бумаг и депозитарных расписок, "если позволят обстоятельства".
Finam.Ru

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