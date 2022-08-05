"Совет директоров iShares Inc. (находится под управлением BlackRock) одобрил ликвидацию фонда. Начало ликвидации в настоящее время запланировано на 17 августа 2022 года с уведомлением инвесторов", - говорится в заявлении на сайте BlackRock.
Байдракову предъявлено обвинение в совершении действий, направленных на насильственный захват и удержание власти в ДНР, в жестоком обращении с гражданским населением, в незаконном лишении свободы человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в умышленном убийстве женщины.
Правительство Японии попросило компании Mitsui и Mitsubishi, у которых были доли в прежней компании-операторе нефтегазового проекта «Сахалин-2», сохранить свое участие и в новой — ООО «Сахалинская энергия».