Религия
Парламентская газетаБлагодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима
Самолёт с Благодатным огнём, следовавший из Иерусалима, приземлился в Москве. Об этом сообщаете РИА «Новости». Далее святыню доставят на пасхальную службу в храме Христа Спасителя.
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Благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Внуково спецрейсом из Храма Воскресения Христова
Агентство Москвавчера в 14:48
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:44, Ашберн
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