Самолёт с Благодатным огнём, следовавший из Иерусалима, приземлился в Москве. Об этом сообщаете РИА «Новости». Далее святыню доставят на пасхальную службу в храме Христа Спасителя.

Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима

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