Религия
Политика СегодняБлагодатный огонь доставлен из Иерусалима в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя на праздничное богослужение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Огонь был передан председателем Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин. ФАП доставляет Благодатный огонь каждую Пасху.
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Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
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