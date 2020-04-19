Религия

Политика СегодняПолитика СегодняБлагодатный огонь доставлен из Иерусалима в храм Христа Спасителя

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя на праздничное богослужение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Огонь был передан председателем Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин. ФАП доставляет Благодатный огонь каждую Пасху.
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Благодатный огонь добрался до Москвы

Вестник Кавказа13:21

Благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Внуково спецрейсом из Храма Воскресения Христова

Агентство Москва14:48

В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима

РБК13:39

На патриаршую службу в храм Христа Спасителя доставили благодатный огонь

РИА Новости17:13

Благодатный огонь доставлен в Москву

Коммерсантъ13:18

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя к пасхальной службе

ТАСС16:58

В Москву из Израиля доставлена частица Благодатного огня

Эхо Москвы14:02
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