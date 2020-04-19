Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя на праздничное богослужение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Огонь был передан председателем Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин. ФАП доставляет Благодатный огонь каждую Пасху.

Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в храм Христа Спасителя

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