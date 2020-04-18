Религия
ИнфоСМИБлагодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву
В московском аэропорту Внуково приземлился спецборт, который доставил из Иерусалима частицу Благодатного огня. Благодатный огонь ежегодно нисходит в Великую субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сегодня чего частицу доставили в Москву специальный рейсом.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:06, Ашберн
Комментарии
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