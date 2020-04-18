Религия

ИнфоСМИИнфоСМИБлагодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву

В московском аэропорту Внуково приземлился спецборт, который доставил из Иерусалима частицу Благодатного огня. Благодатный огонь ежегодно нисходит в Великую субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сегодня чего частицу доставили в Москву специальный рейсом.
Читать в источнике
Комментировать582

Подробнее о событии

На патриаршую службу в храм Христа Спасителя доставили благодатный огонь

РИА Новости17:13

Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву

RT на русском13:17

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя к пасхальной службе

ТАСС16:58

В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима

РБК13:39

Благодатный огонь добрался до Москвы

Вестник Кавказа13:21

Благодатный огонь доставлен в Москву

Коммерсантъ13:18

Благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Внуково спецрейсом из Храма Воскресения Христова

Агентство Москва14:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:06, Ашберн

Из Международного аэропорта Кишинева вылетел спецрейс, который доставит в Молдову Благодатный огонь из Иерусалима

КП - Молдова06:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:06, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших коронавирусом

К утру 18 апреля Россия вышла на 10-е место по числу заболевших коронавирусом, но после полудня ситуация изменилась, и наша страна переместилась на 11-е.
Вечерний курьер 08:23
Общество

FA объяснила убийство гусей в тренировочном центре сборной Англии

Пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA) сообщила РИА Новости, что убийство гусей в тренировочном центре национальной сборной связано с контролем за их популяцией.
РИА Новости 12:52
Шоу-бизнес

Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы

Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
5
Общество

В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса

Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM 12:42
21
Общество

Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
5
Авто

Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекретили

Получив более 3-х метров пространства между осями, (3180 миллиметров, у кроссовера Teramont — 2979 миллиметров), Volkswagen Viloran стал самой крупной машиной, построенной на модульной платформе MQB.
Тарантас Ньюс вчера в 11:51
Общество

Поток туристов в Крым за сутки вырос на 40%

По словам Пеньковской, за последние сутки количество лиц, которые въехали на территорию полуострова, увеличилось на 40%.
REGNUM 15:45
641
Общество

Отец гонщика Шварцмана умер от коронавируса

Вести.Ru 13:02
2
Политика

Болгарские читатели: пусть русские проведут парад в день победы над печенегами

Президент России Владимир Путин отложил парад по случаю Дня победы, сообщает болгарский «Дневник» и другие издания.
ИноСМИ 17:50
Общество

Умер писатель Александр Кабаков

Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс 18:02
5
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый май

В центральной части России, Поволжье и Краснодарском крае температуры ожидаются чуть выше климатической нормы.
Пятый канал вчера в 23:46
121
Происшествия

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 16:18
247
Футбол

Кокорин рассказал о предложении из Италии

ProstoProSport 16:09
Единоборства

Макгрегор удалил сообщение с обещанием избить Фергюсона

Газета.Ru 04:41
Здоровье

Онищенко рассчитал сроки снятия карантина

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер вчера в 09:16
23
Шоу-бизнес

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной стала богатой наследницей

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подарила внучке Анне свою недвижимость, когда чувствовала себя плохо и думала, что жить осталось недолго.
НТВ 16:20
Происшествия

Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов

Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
Военное дело 06:55
227
Наука

Создан новый метод для лечения рака печени

Rusargument вчера в 19:49
8
Транспорт

СМИ опубликовали карту 62 блокпостов «на случай изоляции Петербурга»

Петербургское издание "Фонтанка" заявило, что власти города готовятся вводить блокпосты на въездах в Санкт-Петербург для "тотального контроля автотранспорта".
Московский Комсомолец 13:18
38
Религия

Патриарх Кирилл начал пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Пасхальная служба началась в храме Христа Спасителя в Москве.
Газета.Ru 16:48
199
Транспорт

В Мосгордуме уточнили правила оформления пропусков на автомобили

Говорит Москва 10:20
4
Общество

Замглавы Нижегородской области заразился коронавирусом

Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов заразился коронавирусом во время рабочей командировки в Москву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы региона Глеба Никитина.
Газета.Ru 17:14
9
Технологии

Microsoft выпустила плановые обновления для ОС Windows 10

Сборка под номером 18363.778 уже доступна для скачивания через настройки ОС Windows 10 в пункте «Центр обновления».
Astera 16 апреля в 02:30
24
Кино

Том Харди показал, как выглядит «Веном» без спецэффектов

Ревизор.ру 00:34
3
Общество

В МЧС призвали не носить маски на улице

МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
2,6K
Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
558
Общество

В Швеции число жертв коронавируса превысило 1,5 тыс

Число летальных исходов после заражения коронавирусом в Швеции увеличилось за минувшие сутки на 111 и достигло 1 511, сообщило управление здравоохранения страны.
ТАСС 08:29
1
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета 14:25
81
Наука

Вирусологи не нашли в «немецком Ухане» случаев заражения в супермаркетах, ресторанах и парикмахерских

Хайнсберг с населением в 250 тысяч человек называют "немецким Уханем", там было зафиксировано более 1400 случаев заражения, а 46 человека умерли от Covid-19.
Комсомольская правда 10:04
Общество

Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса

Говорит Москва вчера в 14:05
893
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное