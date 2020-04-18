Религия

Lenta.ruLenta.ruБлагодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию с места событий. Огонь раздал служителям Греческой церкви патриарх Иерусалимский Феофил III.
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Благодатный огонь в Иерусалиме передали представителям десяти стран

РИА Новости09:38

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

НТВ06:51

Благодатный огонь сошёл в кувуклии в храме Гроба Господня в Иерусалиме

RT на русском07:09

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

ТАСС06:56

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Известия06:54

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Эхо Москвы07:03

Благодатный огонь в этом году сошел в безлюдном храме. А вот, как это происходило раньше

Телеканал 360°09:38
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