Религия
BFM.ruБлагодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
Благодатный огонь сошел в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает телеканал НТВ. В этом году церемония освящения Благодатного огня была закрыта для паломников. Ворота, ведущие на храмовую площадь, были также закрыты.
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Общество
Депутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом
Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер в субботу, 18 апреля, на 65-м году жизни.
Известия 08:24
Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Политика
Путин продлил действие паспортов и водительских прав
Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий паспорта и водительские удостоверения.
Моя Москва.онлайн 07:47
Шоу-бизнес
Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram
Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Наука
Великобритания начнет массовое производство вакцины от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, в настоящее время разрабатывают около 70 вакцин. При этом 3 из них уже проходят клинические испытания.
ToDay News Ufa 08:16
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru вчера в 07:11
Транспорт
Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
Здоровье
Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус
Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме.
РИА Новости 07:23
Политика
Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции.
Известия 06:53
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
Политика
Захарова осудила «Би-Би-Си» за предвзятое отношение к России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация "Би-Би-Си" предвзято освещает события в России.
Газета.Ru 08:50
Общество
Россия вошла в топ-10 по количеству заболевших коронавирусом
Россия заняла десятое место среди всех стран мира по числу зараженных коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 06:27
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Общество
Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
РИА Новости 05:46
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия 15 апреля в 18:52
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Медики, сбежавшие из Республиканской больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись результатов анализов на коронавирус, поступили неэтично, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 08:20
Происшествия
Дело против ректора СГТУ Олега Афонина отменено, едва начавшись
Прокуратура отменила возбуждение уголовного дела в отношении ректора Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина Олега Афонина.
Четвертая Власть 08:05
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Общество
Доктор Комаровский объяснил, как следует дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски.
Газета.Ru 08:31
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май
В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
Космос
NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16