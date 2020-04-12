Коронавирус

Вести.RuВести.RuБлагодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников

В Великую Субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) пройдет церемония схождения Благодатного огня, но без паломников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса, передает ТАСС.
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В Израиле определились с тем, как в условиях пандемии пройдет схождение Благодатного огня

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Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников

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Церемония схода благодатного огня пройдет без паломников

Коммерсантъ08:15

Массовой встречи благодатного огня в Москве не состоится из-за коронавируса

Газета.Ru10:23
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Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 является непростым этапом в жизни России, но если действовать грамотно, страна преодолеет коронавирус с минимальными потерями.
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Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
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Пик эпидемии COVID-19 в России еще не прошел, заявил президент РФ Владимир Путин.
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МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

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Пара прожила в браке более 40 лет. О трагическом событии рассказал близкий друг семьи в комментарии для издания "Собеседник".
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Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
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Филипп Киркоров поделился впечатлениями о своем первом сексуальном опыте.
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В Петербурге возбудили дела после нападения на доставщика еды

Уголовные дела возбуждены после нападения на курьера по доставке еды по статьям о незаконном хранении оружия и грабеже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.
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Евросоюз не считает пандемию основанием для снятия санкций с России

Брюссель, 6 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Руководство Европейского союза не видит необходимости в отмене санкций, введённых в отношении России, из-за пандемии коронавируса.
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Россия вышла на производство почти 1,6 миллиона масок в сутки

Россия вышла на производство почти 1,6 миллиона медицинских масок в сутки, заявил в ходе совещания с президентом РФ министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
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