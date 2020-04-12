Коронавирус
Вести.RuБлагодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников
В Великую Субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) пройдет церемония схождения Благодатного огня, но без паломников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса, передает ТАСС.
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Экономика
Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Политика
Путин назвал непростым этапом для России ситуацию с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 является непростым этапом в жизни России, но если действовать грамотно, страна преодолеет коронавирус с минимальными потерями.
Происшествия
СК проверяет публикацию фейка о бегстве врачей из больницы в Уфе
Следственный комитет начал проверку из-за распространения в соцсетях фейкового видео о победе руководства больницы Уфы из-за коронавирусной инфекции, сообщается 7 апреля на сайте СКР.
Политика
Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым
В Кремле не видят противоречий в позициях премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова по вопросу о режиме ограничений на административных границах регионов из-за коронавируса.
Политика
Путин отправил телеграмму заражённому коронавирусом Джонсону
Во вторник, 7 апреля, президент России Владимир Путин направил слова поддержки премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
Авто
В марте в РФ выросли продажи легковых автомобилей
Москва, 7 апреля 2020, 15:02 — REGNUM По итогам марта 2020 года в России было продано свыше 160 тыс. легковых машин, что на 22,7% превышает уровень продаж аналогичного периода прошлого года.
Общество
Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом
31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Политика
Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден
Пик эпидемии COVID-19 в России еще не прошел, заявил президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
Минфин предложил исключить букмекера «Фонбет» из списка системообразующих организаций
"Фонбет", чье включение в перечень системообразующих организаций привлекло внимание общественности, является одним из крупнейших игроков российского рынка.
Шоу-бизнес
Друг Софии Ротару сообщил о трауре в семье певицы
Пара прожила в браке более 40 лет. О трагическом событии рассказал близкий друг семьи в комментарии для издания "Собеседник".
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Общество
Полевой госпиталь с медиками из России заработал в итальянском Бергамо
6 апреля российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале Бергамо, — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о своем первом сексуальном опыте
Филипп Киркоров поделился впечатлениями о своем первом сексуальном опыте.
Происшествия
В Петербурге возбудили дела после нападения на доставщика еды
Уголовные дела возбуждены после нападения на курьера по доставке еды по статьям о незаконном хранении оружия и грабеже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.
Политика
Евросоюз не считает пандемию основанием для снятия санкций с России
Брюссель, 6 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Руководство Европейского союза не видит необходимости в отмене санкций, введённых в отношении России, из-за пандемии коронавируса.
Общество
Совет Европы подсчитал траты России на заключенного в день
В России дневной расход на заключенного стал наименьшим среди всех стран, попавших в отчет: €2,4 в день при среднеевропейском показателе €68,3. Больше всего на каждого заключенного тратят в Люксембурге: свыше €1 тыс. в день, и эта сумма так велика, что не учитывалась при расчете среднеевропейского показателя, поскольку сильно на него влияла.
Общество
Forbes опубликовал список богатейших людей мира
Общество
ЕГЭ в 2020 году не будет отменен из-за коронавируса
Отменить ЕГЭ в настоящем году из-за COVID-19 предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
Общество
Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту
Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем — предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений
Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
Здоровье
Роспотребнадзор предположил «задвоение» в статистике по коронавирусу
"Возможно задвоение положительных результатов", - уточнила она.
Происшествия
В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы
В Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент.
Общество
Россия вышла на производство почти 1,6 миллиона масок в сутки
Россия вышла на производство почти 1,6 миллиона медицинских масок в сутки, заявил в ходе совещания с президентом РФ министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.