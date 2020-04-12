В Великую Субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) пройдет церемония схождения Благодатного огня, но без паломников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса, передает ТАСС.

Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников

Политика Путин назвал непростым этапом для России ситуацию с коронавирусом Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 является непростым этапом в жизни России, но если действовать грамотно, страна преодолеет коронавирус с минимальными потерями.

Политика Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым В Кремле не видят противоречий в позициях премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова по вопросу о режиме ограничений на административных границах регионов из-за коронавируса.

Авто В марте в РФ выросли продажи легковых автомобилей Москва, 7 апреля 2020, 15:02 — REGNUM По итогам марта 2020 года в России было продано свыше 160 тыс. легковых машин, что на 22,7% превышает уровень продаж аналогичного периода прошлого года.

Общество Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом 31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

Общество Полевой госпиталь с медиками из России заработал в итальянском Бергамо 6 апреля российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале Бергамо, — говорится в сообщении.

Происшествия В Петербурге возбудили дела после нападения на доставщика еды Уголовные дела возбуждены после нападения на курьера по доставке еды по статьям о незаконном хранении оружия и грабеже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Общество Совет Европы подсчитал траты России на заключенного в день В России дневной расход на заключенного стал наименьшим среди всех стран, попавших в отчет: €2,4 в день при среднеевропейском показателе €68,3. Больше всего на каждого заключенного тратят в Люксембурге: свыше €1 тыс. в день, и эта сумма так велика, что не учитывалась при расчете среднеевропейского показателя, поскольку сильно на него влияла.

Общество Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем — предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.

Общество WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.