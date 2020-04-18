Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил III передал святыню клирикам, которые зажгли от нее связки из 33 свечей (по возрасту Иисуса Христа).

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