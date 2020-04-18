Религия
КоммерсантъВ Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил III передал святыню клирикам, которые зажгли от нее связки из 33 свечей (по возрасту Иисуса Христа).
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Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Здоровье
В Удмуртии выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом
Александр Бречалов рассказал журналистам о 30 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в республике.
Моя Удмуртия 08:44
Здоровье
В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице
Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.
Российская газета 11:13
Политика
Жириновский потребовал арестов коммунистов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
Lenta.ru 12:41
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В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Экономика
Собянин предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 млрд
Москва предоставила предпринимателям отсрочку платежей на 3,6 миллиарда рублей.
Москва 24 07:00
Общество
Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
Кино
Аронофски хотел снять Хоакина Феникса в роли Бэтмена
Режиссер Даррен Аронофски рассказал, что в нулевых должен был снять фильм про Бэтмена, однако проект не был реализован из-за его желания снять в главной роли Хоакина Феникса.
Известия вчера в 17:00
Происшествия
Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве
Газета.Ru вчера в 12:49
Политика
Росс извинилась за твит, на который указал Ульянов
В субботу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал пресс-атташе посольства США в Москве Ребекке Росс на некорректную формулировку, которую она допустила в одной из записей в Twitter.
Вести.Ru 12:10
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Происшествия
В Кировской области избили водителя и врача «скорой»
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Кировской области, сигнал о нападении двух граждан на водителя скорой помощи поступил вечером 17 апреля.
Российская газета 12:45
Шоу-бизнес
Павел Прилучный впервые ответил на вопрос об избиении Муцениеце
Актер Павел Прилучный впервые ответил на вопрос подписчиков, который касался его личных отношений с женой Агатой Муцениеце.
Слово и Дело 10:08
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В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса
Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
BFM.ru 12:20
Хоккей
Кто из российских хоккеистов может летом перебраться в НХЛ
Последние несколько лет форвард считается одним из самых перспективных российских хоккеистов, а голкипер явно по-другому посмотрел на свои перспективы в лиге после успеха Игоря Шестёркина в «Рейнджерс».
RT на русском вчера в 05:50
Происшествия
В Липецкой области умер первый пациент с коронавирусом
Первая смерть пациента с подтвержденным коронавирусом зарегистрирована в Липецкой области.
ТАСС 06:22
Шоу-бизнес
Айза Анохина возмутилась насмешками Ивлеевой над ее песнями
Телеведущая и рэп-исполнительница Айза Анохина раскритиковала блогера Настю Ивлееву за то, что та публично высмеяла ее музыкальные заслуги.
NewInform 09:21
Общество
В Оренбургской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля
В новом документе указано, что также все ответственные ведомства будут следить за соблюдением оренбуржцами режима самоизоляции.
Orengrad.ru 04:25
Происшествия
Адвокат Александр Вершинин помещен на два месяца под домашний арест
В Пресненском райсуде ГСУ СКР ходатайствовало об избрании известному адвокату, страдающему целым рядом хронических заболеваний, в том числе диабетом, меры пресечения в виде домашнего ареста в загородном доме.
Коммерсантъ вчера в 10:45
Здоровье
Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 45 человек
Общее число жертв достигло 45, зараженными числятся около 5 тыс. человек.
Росбалт 10:55
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Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС 10:56
Общество
Коронавирус выявили у 668 моряков «Шарль де Голля»
Газета.Ru 15 апреля в 16:55
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Здоровье
Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус
Врач рассказала СМИ, для кого из молодых особенно опасен китайский вирус.
Evo-rus.com 12:07
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Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
RT на русском 10:15
Наука
Некоторые черви запрограммированы на раннюю смерть ради успеха колонии
Машины и Механизмы вчера в 08:29
Происшествия
Третий пациент с коронавирусом скончался в Новосибирске
В оперативном штабе Новосибирской области сообщили, что пациент с коронавирусом скончался 18 апреля.
ЧС-ИНФО 09:16
Политика
Канада и США продлят закрытие границы на 30 дней
Канада и США договорились продлить ограничения на пересечение наземной границы еще на 30 дней, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
РИА Новости 11:52
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
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