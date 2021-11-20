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Благородный куш: высокая инфляция подстегнула спрос россиян на золото

Спрос на инвестиции в золото в 2021 году вырос до 30% по сравнению с пандемийным 2020-м, рассказали «Известиям» в крупных банках.
Известия
На фоне высокой инфляции инвесторы для защиты активов стали чаще вкладываться в драгметаллы.
Известия
Рост спроса граждан на инвестиции в драгоценные металлы через обезличенные металлические счета наблюдается с начала года, отметил руководитель группы товарных рынков ПСБ Сергей Устименко.
Известия
Кроме золота россияне часто вкладывают сбережения в палладий и инвестиционные монеты.
ПРАЙМ

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Россияне стали вкладывать в золото на 30% больше, чем в прошлом году
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Благородный куш: высокая инфляция подстегнула спрос россиян на золото
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