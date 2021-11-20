ИзвестияБлагородный куш: высокая инфляция подстегнула спрос россиян на золотоСпрос на инвестиции в золото в 2021 году вырос до 30% по сравнению с пандемийным 2020-м, рассказали «Известиям» в крупных банках.ИзвестияНа фоне высокой инфляции инвесторы для защиты активов стали чаще вкладываться в драгметаллы.ИзвестияРост спроса граждан на инвестиции в драгоценные металлы через обезличенные металлические счета наблюдается с начала года, отметил руководитель группы товарных рынков ПСБ Сергей Устименко.ИзвестияКроме золота россияне часто вкладывают сбережения в палладий и инвестиционные монеты.ПРАЙМЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияАБНКомсомольская правдаUfaTime.ruLife.ruУралинформбюроГЛАС.RUЭкономика сегодняРЕН ТВПодробнее о событииРоссияне стали вкладывать в золото на 30% больше, чем в прошлом годуПРАЙМ00:28Благородный куш: высокая инфляция подстегнула спрос россиян на золотоИзвестия16:01Самое цитируемоеРоссияне стали чаще вкладываться в золотоLife.ru17:02Россиянам посоветовали не вкладываться в золотые монетыРЕН ТВ18:07«Известия» сообщили о высоком спросе на золото у россиянЭкономика сегодня23:27Спрос на золото в России в 2021 году вырос до 30%Комсомольская правда16:56Спрос на монеты из драгоценных металлов в Архангельском филиале Россельхозбанка вырос в 1,5 разаБизнес-класс Архангельск19 ноября в 10:43Показать ещёОценить69Поделиться