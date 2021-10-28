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Благотворительные фонды попросили Путина исключить их из-под действия закона об иноагентах

Российские благотворительные фонды попросили президента Владимира Путина изменить закон об иноагентах, исключив их организации из-под его действия. Об этом изданию «Такие дела» сообщил учредитель фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский.В источнике

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Хаматова и Хабенский попросили изменить закон об иноагентах
URA.Ru19:10
Хаматова, Хабенский и Бекмамбетов попросили Путина изменить закон об иноагентах
Коммерсантъ18:23
Урок для Путина: почему Кремлю приходится жертвовать образованием и доходами населения ради сохранения режима
Дождьвчера в 14:44
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Благотворительные фонды просят Путина не включать их в закон об иноагентах
Росбалтвчера в 15:45
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Благотворительные фонды попросили Путина вывести их из-под закона об иноагентах
Forbesвчера в 14:24
Хабенский и Бекмамбетов попросили Путина изменить закон об иноагентах
РБКвчера в 16:07
Российские благотворительные фонды просят президента не распространять на них закон об «иностранных агентах»
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