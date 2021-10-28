Российские благотворительные фонды попросили президента Владимира Путина изменить закон об иноагентах, исключив их организации из-под его действия. Об этом изданию «Такие дела» сообщил учредитель фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский.В источнике
Счетная палата РФ по итогам проверки регионального долга в Забайкалье, Хабаровском крае и Магаданской области за 2017-2020 годы предложила установить ограничения для этих регионов по привлечению коммерческих кредитов, если на их едином счете есть остатки средств.
Чаще всего коронавирусной инфекцией в России в настоящее время заражаются пожилые люди, заявила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости.
Идёт 2-й период, хозяева ведут в счёте – 2:0. На старте второй двадцатиминутки «столичным» вновь удалось реализовать численное преимущество – на этот раз отличиться удалось 29-летнему российскому форварду Евгению Кузнецову.