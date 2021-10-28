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Благотворительные фонды попросили Путина исключить их из-под действия закона об иноагентах

Также главы фондов предложили дать право некоммерческим организациям (НКО), уже включенным в список иногентов, выйти из реестра в случае изменения закона.
Lenta.ru
Среди подписавшихся — учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, худрук МХТ имени Чехова и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, соучредитель «Подсолнуха» Тимур Бекмамбетов, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт.
Коммерсантъ
В октябре закон об НКО-иноагентах ужесточили.
РБК
О том, что некоторые положения закона об иностранных агентах нуждаются в уточнении, на прошлой неделе также заявил президент Владимир Путин.
РБК

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Хаматова и Хабенский попросили изменить закон об иноагентах
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Благотворительные фонды попросили Путина вывести их из-под закона об иноагентах
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