Lenta.ruБлаготворительные фонды попросили Путина исключить их из-под действия закона об иноагентахТакже главы фондов предложили дать право некоммерческим организациям (НКО), уже включенным в список иногентов, выйти из реестра в случае изменения закона.Lenta.ruСреди подписавшихся — учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, худрук МХТ имени Чехова и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, соучредитель «Подсолнуха» Тимур Бекмамбетов, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт.КоммерсантъВ октябре закон об НКО-иноагентах ужесточили.РБКО том, что некоторые положения закона об иностранных агентах нуждаются в уточнении, на прошлой неделе также заявил президент Владимир Путин.РБКЧитать далееСвернутьГлагоLГлагоLТелеканал 360°Вечерняя МоскваЦарьградРидусVSE42.RUРосбалтИА Красная ВеснаПодробнее о событииХаматова и Хабенский попросили изменить закон об иноагентахURA.Ru19:10Хаматова, Хабенский и Бекмамбетов попросили Путина изменить закон об иноагентахКоммерсантъ18:23Российские благотворительные фонды просят президента не распространять на них закон об «иностранных агентах»Эхо Москвывчера в 11:54Благотворительные фонды просят Путина не включать их в закон об иноагентахРосбалтвчера в 15:45Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентБлаготворительные фонды попросили Путина вывести их из-под закона об иноагентахForbesвчера в 14:24Урок для Путина: почему Кремлю приходится жертвовать образованием и доходами населения ради сохранения режимаДождьвчера в 14:44Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентХабенский и Бекмамбетов попросили Путина изменить закон об иноагентахРБКвчера в 16:07Показать ещёОценить295Поделиться