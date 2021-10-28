Руководители благотворительных фондов направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о нераспространении на них закона об иностранных агентах. Об этом сообщает портал "Такие дела" со ссылкой на письмо.В источнике
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что комплекс мер, состоящий из иммунизации «Спутником V» и ревакцинации назальной вакциной, может защитить от коронавируса на 100 процентов.
Последние на круглом столе в среду рекомендовали властям четче провести логическую связь между отменой коронавирусных ограничений и вакцинацией, учредить отдельный орган, занимающийся прививочной кампанией, и использовать опыт именных приглашений.
Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures снизилась до 84,6 евро за МВт/ч, или $1015 за тысячу кубометров после объявления председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, что после завершения закачки газа в ПХГ России концерн займется наполнением европейских ПХГ.