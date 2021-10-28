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Благотворительные фонды попросили Путина изменить закон об иноагентах

Руководители благотворительных фондов направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о нераспространении на них закона об иностранных агентах. Об этом сообщает портал "Такие дела" со ссылкой на письмо.В источнике

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Хабенский и Бекмамбетов попросили Путина изменить закон об иноагентах
РБКвчера в 16:07
Хаматова и Хабенский попросили изменить закон об иноагентах
URA.Ru19:10
Хаматова, Хабенский и Бекмамбетов попросили Путина изменить закон об иноагентах
Коммерсантъ18:23
Благотворительные фонда обратились к Владимиру Путину с просьбой не распространять на них закон об иностранных агентах
Эхо Москвы02:09
Благотворительные фонды просят Путина не включать их в закон об иноагентах
Росбалтвчера в 15:45
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Благотворительные фонды попросили Путина вывести их из-под закона об иноагентах
Forbesвчера в 14:24
Благотворительные фонды попросили Путина не распространять на них закон об «иноагентах»
Дождьвчера в 12:19
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

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