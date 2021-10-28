Руководители благотворительных фондов направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о нераспространении на них закона об иностранных агентах. Об этом сообщает портал "Такие дела" со ссылкой на письмо.

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