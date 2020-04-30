Житель Благовещенска, заболевший коронавирусной инфекцией, самовольно покинул больницу и заразил свою семью. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Благовещенец с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

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