Коронавирус
Pravda.RuБлаговещенец с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
Житель Благовещенска, заболевший коронавирусной инфекцией, самовольно покинул больницу и заразил свою семью. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.
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Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Политика
В Праге началось сооружение памятника власовцам
В пражском окраинном районе Ржепорыйе (Řeporyje) в четверг началась установка памятника власовцам, решение о сооружении которого было принято 11 декабря 2019 года муниципалитетом района по инициативе его старосты (главы) Павла Новотного.
РИА Новости 09:44
Общество
Студенты медицинского университета им. Сеченова жалуются на принуждение к работе в коронавирусных больницах
Отказ студентов-медиков от практики в коронавирусных больницах будет расценен деканатом как академическая задолженность.
Эхо Москвы вчера в 15:00
Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 00:55
Общество
Собянин объяснил порядок продления рабочих пропусков до 11 мая
Мэр Москвы Сергей на своем сайте объяснил порядок продления цифровых рабочих пропусков.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая
Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
Здоровье
Около 25 пневмоний выявляют в сутки в Ивановской области
Число заболевших пневмонией в Ивановской области по-прежнему остаётся высоким. В сутки выявляют около 25 случаев заболевания.
Кстати.News 06:32
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском вчера в 04:29
Общество
Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева
Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
ТАСС вчера в 09:01
Общество
Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»
Авторы поста опубликовали видео, на котором показано, как военнослужащие заставляют своих коллег называть их "товарищами чеченцами".
Piter.tv 06:53
Музыка
Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»
Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой 05:58
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну.
Газета.Ru 01:25
Транспорт
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
В четверг депутаты Госдумы от ЕР в режиме видеоконференции провели встречу с представителем ВОЗ в РФ.
РИА Новости 09:35
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт.
Известия вчера в 20:31
Происшествия
В Челябинске завели дело о халатности при строительстве конгресс-холла
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области, по результатам доследственной проверки по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:21
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru 06:04
Политика
Путин предсказал рост спроса на матрасы в связи с самоизоляцией
Предприятия, у которых сократилось производство в связи с эпидемией коронавируса, получат поддержку со стороны властей, заверил глава государства на встрече с волонтерами.
Российская газета 09:37
Армия и оружие
Сирия: российские радары не видят израильские ракеты - сбивать их удаётся благодаря Китаю
В Сирии заявили, что российские радары С-300 и «Панцирь-С» не видят израильских ракет вообще.
Avia.pro 06:16
Общество
В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России
Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
Lenta.ru 09:34
Общество
Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву
Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями.
REGNUM вчера в 14:33
Экономика
Лагард предсказала беспрецедентный спад экономики Еврозоны
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что европейскую экономику ждет беспрецедентный спад из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 09:26
Общество
Голая телеведущая попала в прямой эфир женатого журналиста
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35