В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.

Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

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