Происшествия
Говорит МоскваСтрелявшему в колледже Благовещенска назначили посмертную экспертизу
Сегодня утром в строительном колледже Благовещенска 19-летний студент открыл стрельбу. Погибли два человека, в том числе нападавший, ранения получили трое.
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с чего всё началось
Студенту благовещенского колледжа, устроившему в нем стрельбу и покончившему с собой, назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.ТАСС06:09
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Общество
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Армия и оружие
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Космос
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Политика
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Политика
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Экономика
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Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
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