Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваСтрелявшему в колледже Благовещенска назначили посмертную экспертизу

Сегодня утром в строительном колледже Благовещенска 19-летний студент открыл стрельбу. Погибли два человека, в том числе нападавший, ранения получили трое.
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с чего всё началось

Устроившему стрельбу в амурском колледже назначат посмертную психиатрическую экспертизу

Студенту благовещенского колледжа, устроившему в нем стрельбу и покончившему с собой, назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
ТАСС06:09

Подробнее о событии

СК посмертно проверит на вменяемость стрелявшего в колледже Благовещенска

РБК06:58

Стрелявшему в Благовещенске студенту назначена посмертная экспертиза

Известия06:37

Устроившему стрельбу в амурском колледже назначат посмертную психиатрическую экспертизу

ТАСС06:09

Благовещенскому стрелку назначат посмертную экспертизу

REGNUM06:29

Стрелку из колледжа в Благовещенске назначат посмертную психиатрическую экспертизу

Газета.Ru06:19

Устроившему стрельбу в Благовещенске назначат посмертную экспертизу

RT на русском06:15

Устроившему стрельбу в Благовещенске назначат посмертную экспертизу

РИА Новости06:32
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Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Футбол

«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Чемпионат 05:46
Политика

МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений

Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Коммерсантъ 04:43
Политика

ЕС начнет «выламывать руки» Украине в случае остановки транзита газа, считают в Киеве

По мнению аналитика энергетического рынка Валентина Землянского, большинство нынешних газовых проблем Украины не имеют ни малейшего отношения к «Газпрому».
ФАН 01:00
Авто

Седан Toyota Camry оснастили полным приводом от RAV4

Мощность двигателя может быть 205-208 л.с. Также эти седаны отличаются весом – новинки оказались на 75 кг тяжелее.
Tvoe-avto.com вчера в 14:05
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.
РБК вчера в 17:11
Транспорт

Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском вчера в 11:44
Политика

МИД России оценил сообщения СМИ о гибели основателя «Белых касок»

Министерство иностранных дел России прокомментировало данные связи гибели основателя и экс-сотрудника британской разведки "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Газета.Ru 05:54
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва вчера в 06:54
Политика

Правительство не планирует снижать пенсионный возраст в ДФО

Кабмин не намерен возвращать жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию.
Московский Комсомолец 07:04
Общество

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

В российском Центробанке заявили о недопустимости рассылки банковских карт по почте, пишет газета "КоммерсантЪ".
KM.ru 02:01
Происшествия

Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад

Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 08:06
Здоровье

Пьёт жена: как распознать женский алкоголизм и что делать

Говорят, что женский алкоголизм не лечится. Причём распознать его бывает не так-то просто.
MedikForum.ru вчера в 21:25
Политика

Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 07:50
Происшествия

В Крыму из запертого дома пропала 5-летняя девочка

Как сообщает управление СК РФ по Крыму, Дарья П. из села Кропоткино пропала 12 ноября, когда отец ребенка выехал из дома по делам и закрыл дочку одну.
Вести.Ru вчера в 11:16
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 04:27
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Политика

Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета вчера в 11:19
Культура

Мединский сравнил доцента Соколова с Джокером

Министр культуры РФ Владимир Мединский сравнил историка, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, с отрицательным героем одноименного фильма Джокером.
REGNUM 07:55
Армия и оружие

Загороднюк: Россия представляет угрозу в Черном и Азовском морях

Загороднюк отметил, что Россия продолжает нарушать принципы свободного судоходства и препятствует развитию украинской морской индустрии.
ГЛАС.RU 07:36
Космос

«Роскосмос» расторг контракт на запуск спутников «Гонец» в 2020 году

"Роскосмос" расторг контракт на запуск трех спутников низкоорбитальной системы связи "Гонец", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", комментируя информацию с сайта госзакупок.
РИА Новости 07:12
Политика

Парламент Молдавии утвердил новое правительство

Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Российская газета 07:36
Здоровье

Алексей Архипов: российские антибиотики почему-то не работают

Корреспондент «Прецедента» поговорил с заведующим отделения врождённых пороков сердца клиники имени Мешалкина Алексеем Архиповым о проблемах российской медицины и почему, несмотря на них, удалось уменьшить смертность детей.
Прецедент-Новосибирск 03:20
Происшествия

Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму

Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Lenta.ru 06:59
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

РИА Новости 01:46
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Футбол

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Политика

В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию

В Тбилиси начались акции протеста после того, как парламент страны провалил принятие поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.
RT на русском 06:42
Экономика

Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»

Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Коммерсантъ 07:23
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12 ноября в 13:48
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