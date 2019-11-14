Студенту благовещенского колледжа, устроившему в нем стрельбу и покончившему с собой, назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

с чего всё началось

Сегодня утром в строительном колледже Благовещенска 19-летний студент открыл стрельбу. Погибли два человека, в том числе нападавший, ранения получили трое.

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

Политика МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».

Политика Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400 Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.

Происшествия Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Политика Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Происшествия В Крыму из запертого дома пропала 5-летняя девочка Как сообщает управление СК РФ по Крыму, Дарья П. из села Кропоткино пропала 12 ноября, когда отец ребенка выехал из дома по делам и закрыл дочку одну.

Происшествия Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Культура Мединский сравнил доцента Соколова с Джокером Министр культуры РФ Владимир Мединский сравнил историка, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, с отрицательным героем одноименного фильма Джокером.

Политика Парламент Молдавии утвердил новое правительство Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.

Здоровье Алексей Архипов: российские антибиотики почему-то не работают Корреспондент «Прецедента» поговорил с заведующим отделения врождённых пороков сердца клиники имени Мешалкина Алексеем Архиповым о проблемах российской медицины и почему, несмотря на них, удалось уменьшить смертность детей.

Футбол В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.

Политика В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию В Тбилиси начались акции протеста после того, как парламент страны провалил принятие поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.