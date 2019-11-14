Студенту благовещенского колледжа, устроившему в нем стрельбу и покончившему с собой, назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

с чего всё началось

Студенту Амурского строительного колледжа в Благовещенске, который устроил стрельбу и покончил с собой, назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Гаджеты Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».

Экономика Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».

Общество Невзоров заявил, что Галкину отменяют концерты «Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты», — сказал Невзоров в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы».

Общество Убийцам, насильникам и террористам запретят работать в такси В Минтрансе разработали законопроект, согласно которому водителям, у которых есть неснятая или непогашенная судимость по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование», «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации», нельзя управлять общественным транспортом и такси.

Политика Парламент Молдавии утвердил новое правительство Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.

Политика Россия направила МИД Британии ноту из-за высказывания генерала Картера Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за высказывания главы британского генштаба Николоса Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.

Происшествия Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

Шоу-бизнес Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.

Политика В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.

Космос Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.

Политика МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».

Армия и оружие Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2 Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские Вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.