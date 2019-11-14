Происшествия

News.ruNews.ruБлаговещенскому стрелку назначат посмертную психиатрическую экспертизу

Студенту Амурского строительного колледжа в Благовещенске, который устроил стрельбу и покончил с собой, назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.
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Устроившему стрельбу в амурском колледже назначат посмертную психиатрическую экспертизу

Студенту благовещенского колледжа, устроившему в нем стрельбу и покончившему с собой, назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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