Футбол
Газета.RuБлан и Венгер рассматриваются на должность главного тренера «Лиона»
Арсен Венгер, Лоран Блан, Реми Гард и Тьяго Мотта вошли в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера "Лиона". Как сообщает Le Parisien, руководство "Лиона" 7 октября уволило со своего поста Силвиньо - пока руководить командой будет его помощник Жеральд Батикл.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 01:38, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
Вести.Ru вчера в 07:09
Кино
Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»
Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru вчера в 17:21
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Интерфакс 01:30
Общество
Число безработных в России может увеличиться в два раза, узнали СМИ
Число россиян, которые зарегистрированы на бирже труда, может увеличиться в два раза за три года.
Газета.Ru вчера в 19:51
Политика
Кремль начал поиск кандидатов в депутаты для следующего состава Госдумы
Администрация президента приступила к поиску людей, которые могли бы стать кандидатами в депутаты Госдумы следующего созыва.
РБК 00:00
Армия и оружие
Опубликованы первые кадры применения новейшего комплекса «Палантин-К»
Комплекс «Палантин-К» первым в Вооруженных Силах Российской Федерации поставлен на вооружение Гвардейской общевойсковой армии ЗВО в 2019 году и предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки.
ТК Звезда вчера в 08:08
Происшествия
ФБР определило «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США
Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР "самым продуктивным" убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.
РИА Новости вчера в 19:22
Спорт
Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом
Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru вчера в 04:05
Здоровье
Кубанский онколог провел первую операцию девочке с «маской Бэтмена»
КП - Кубань вчера в 12:05
Авто
Продажи GAC Motor стартуют в России в декабре
SpeedMe вчера в 23:00
Происшествия
Россияне массово отравились в кафе
Деятельность кафе временно приостановлена. Уточняется, что это не первый случай массового отравления в этом кафе.
Lenta.ru 01:15
Экономика
«Аэрофлот» планирует заказать 23 самолета Airbus за $2,6 млрд
«Аэрофлот» планирует взять в операционный лизинг на 12 лет 23 самолета нового поколения Airbus 320/321 neo, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы сайта госзакупок.
Ведомости вчера в 12:39
Общество
Чукотка стала лидером по смертности от алкоголя среди регионов
РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.
РБК вчера в 23:00
Гаджеты
Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов
Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс вчера в 08:34
Происшествия
В Челнах прооперировали мать, которая убила своего двухлетнего сына
В Набережных Челнах прооперировали 32-летнюю женщину, которая, предположительно, убила своего двухлетнего сына.
ProGorodChelny.ru вчера в 10:03
Происшествия
В России впервые оштрафовали за курение на балконе
Lenta.ru вчера в 05:29
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК вчера в 14:53
Экономика
В России может исчезнуть крафтовое пиво
Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
RT на русском вчера в 23:12
Наука
Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их новым песням
При помощи специально подобранных белков ученые сумели внедрить в память певчим птицам мелодии, которые они должны были услышать от родителей, но по каким-то причинам не смогли.
Волга-Медиа 05 октября в 06:11
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Кино
В Сети показали трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
В Сети показали трейлер шестого сезона канадско-ирландского сериала «Викинги».
Актуальные Новости 01:29
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать внимание, совершая покупки онлайн.
РИА Новости 00:14
Политика
В Киеве суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского
В Киеве суд Печерского района отправил под арест на два месяца бывшего народного депутата Сергея Пашинского.
Московский Комсомолец вчера в 12:40
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Экономика
В России иностранцам запретят торговать на рынке
Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.
Lenta.ru вчера в 05:15
Происшествия
Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
Ведомости вчера в 07:37
Футбол
Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс вчера в 18:05