Футбол

Газета.RuГазета.RuБлан и Венгер рассматриваются на должность главного тренера «Лиона»

Арсен Венгер, Лоран Блан, Реми Гард и Тьяго Мотта вошли в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера "Лиона". Как сообщает Le Parisien, руководство "Лиона" 7 октября уволило со своего поста Силвиньо - пока руководить командой будет его помощник Жеральд Батикл.
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