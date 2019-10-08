Футбол
Газета.RuБлан и Венгер рассматриваются на должность главного тренера «Лиона»
Арсен Венгер, Лоран Блан, Реми Гард и Тьяго Мотта вошли в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера "Лиона". Как сообщает Le Parisien, руководство "Лиона" 7 октября уволило со своего поста Силвиньо - пока руководить командой будет его помощник Жеральд Батикл.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 21:04, Вашингтон
Происшествия
В Курске в аварии с маршруткой погибли люди
Kursk.com 13:25
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Происшествия
Автобус после ДТП загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве
На севере Москвы в тоннеле загорелся автобус, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 07:50
Футбол
«Барселона» разгромила «Севилью», Месси забил первый мяч в сезоне
Спорт-Экспресс вчера в 16:53
Происшествия
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
В 1941 году из Симферополя в Ейск был срочно эвакуирован детский дом с детьми, а в августе 1942 года немцы вступили в город.
Российская газета 05:59
Политика
Депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву
Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее подвергнутая Федеральным бюро расследований (ФБР) США неправомерному допросу, вылетела в понедельник вечером из Нью-Йорка в Москву.
ТАСС 19:49
Политика
Путин повысил зарплаты президенту и премьеру
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России.
RT на русском 11:14
Культура
Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»
Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
iReactor 20:48
Политика
В Эквадоре захватили три нефтяных месторождения компании Petroamazonas
"Министерство сообщает, что работы на трех нефтяных месторождениях, расположенных в провинциях Орельяна и Сукумбиос и управляемых компанией Petroamazonas, были приостановлены из-за того, что объекты были захвачены посторонними лицами", - говорится в сообщении.
ТАСС 19:22
Политика
В Иране назвали причину задержания российской журналистки Юзик
Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в Тегеране не из-за шпионажа, а из-за проблем с визой.
Life.ru 05:36
Политика
Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером.
Вести.Ru 14:22
Политика
В Киеве митингующие протестуют против «формулы Штайнмайера»
В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера», участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса.
ТК Звезда вчера в 07:35
Экономика
Член Совфеда объяснил, почему Магадан стал городом РФ с одной из самых высоких зарплат
Член Совета Федерации РФ, сенатор от Магаданской области Анатолий Широков рассказал в интервью iReactor, почему Магадан оказался среди городов с самым высоким уровнем зарплат.
iReactor 10:40
Финансы
Международные резервы Украины в сентябре сократились на 2,6%
Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 2,6% из-за выплат по госдолгу и по состоянию на 1 октября составили 21,4 миллиарда долларов, сообщила в понедельник пресс-служба украинского центробанка.
ПРАЙМ 08:58
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru 18:08
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Спорт
Состоялось выездное совещание по XXI «Играм Манчаары»
4 октября, в районном центре Горного улуса, в селе Бердигестях, состоялось выездное совещание организационного комитета по подготовке и проведению XXI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары».
SakhaLife.ru 05:05
Футбол
Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс 18:05
Авто
Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic
Российские пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic.
UfaTime.ru 16:50
Политика
«Морской старт» собрались перенести из США в Россию
Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию.
Lenta.ru 20:56
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Футбол
Уткин ответил Орлову, что делает «Зенит» империей зла
Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал заявление комментатора Геннадия Орлова, который не понял его сравнения «Зенита» с империей зла.
Нева Спорт 04:35
Космос
Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года
Разработка проекта ракеты-носителя «Ангара-А5П», которая будет способна выводить на орбиту корабль «Орел», завершится к концу 2019 года.
Политика Сегодня 18:55
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 13:20
Политика
В Донбассе начинается разведение войск в Петровском и Золотом
ТАСС вчера в 17:06