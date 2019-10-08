Арсен Венгер, Лоран Блан, Реми Гард и Тьяго Мотта вошли в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера "Лиона". Как сообщает Le Parisien, руководство "Лиона" 7 октября уволило со своего поста Силвиньо - пока руководить командой будет его помощник Жеральд Батикл.

Блан и Венгер рассматриваются на должность главного тренера «Лиона»

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