Авто
ИзвестияБледные тени: автомобили, которые не покупают в России
Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны. В него вошли производители, которые, несмотря на присутствие на российском рынке, не смогли за год продать более 1 тыс. машин.
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Происшествия
На Украине убили воевавшего за «Азов» россиянина
Отмечается, что убитый — 36-летний уроженец Санкт-Петербурга Максим Трикоза вступил в карательный добровольческий полк «Азов» 1 сентября 2015 года.
Кино
Джей Джей Абрамс спродюсирует проекты по «Темной лиге справедливости»
Продюсерская компания Джея Джея Абрамса Bad Robot спродюсирует кинопроекты по серии комиксов DC «Темная лига справедливости».
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Политика
Новый министр здравоохранения назначен в РФ
Указ о назначении новых министров подписан президентом России Владимиром Путиным 21 января и сразу вступил в силу.
Политика
Габбард подала в суд на Клинтон из-за обвинений в связях с РФ
Трамп рассказал о сумасшествии Хиллари Клинтон По данным газеты, член Конгресса от Гавайских островов Габбард заявила в своем иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, что комментарии Клинтон в подкасте, в которых она предположила, что Россия выдвигает Габбард как «своего кандидата», основаны либо на ее собственном воображении, либо на «чрезвычайно сомнительных теориях заговора».
Политика
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что, если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Общество
Во Внуково усилили санитарно-карантинный контроль из-за коронавируса
"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве с целью недопущения завоза и распространения на территории города Москвы случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, усилен санитарно-карантинный контроль в Международном аэропорту Внуково", - говорится в сообщении.
Общество
Скончался советник главы «Роснефти» Владимир Фейгин
В возрасте 73 лет ушел из жизни президент фонда Институт энергетики и финансов Владимир Фейгин.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Кино
Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира спецназа ДНР
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Наука
На челюсти человека-предшественника нашли неверно расположенный зуб мудрости
Ученые из Университета Бордо (Франция), Национального исследовательского центра эволюции человека и Университета Ровира и Виргили (Испания) обнаружили, что неверное положение зубов мудрости встречалось и у человека-предшественника (Homo antecessor).
Общество
В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам
Госсовет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Происшествия
Boeing скрыла частичную ответственность за авиакатастрофу 2009 года
Американская компания Boeing смогла скрыть факт частичной ответственности за авиакатастрофу в Нидерландах в 2009 году, где погибли девять человек.
Экономика
Арбитражный суд Москвы начал банкротство основателя «Нового потока»
Дело возбуждено по заявлению Сбербанка - крупнейшего кредитора группы. Сейчас бизнесмен находится под стражей.
Общество
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны
Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
Игры
Ninja Theory анонсировала экспериментальный хоррор Project: MARA
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Политика
Госдума 23 января рассмотрит поправки в Конституцию
Совет Госдумы утвердил дату рассмотрения президентского законопроекта о поправках в Конституцию.
Наука
Создана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
Специалисты Калифорнийского технологического института поставили задачу доработать ранее созданную сверхбыструю камеру.
Армия и оружие
Главком ВМФ рассказал об оснащении кораблей гиперзвуковыми «Цирконами»
Первым кораблем, который получит на вооружение новейшие гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов, рассказал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил американский прокат
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.