Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны. В него вошли производители, которые, несмотря на присутствие на российском рынке, не смогли за год продать более 1 тыс. машин.

Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России

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