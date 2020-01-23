Авто

ИзвестияИзвестияБледные тени: автомобили, которые не покупают в России

Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны. В него вошли производители, которые, несмотря на присутствие на российском рынке, не смогли за год продать более 1 тыс. машин.
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Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России

Известия03:00

Названы самые плохо продаваемые в РФ автомобили

iReactor20:51

Антирейтинг автомобилей - китайские эконом, узбекский Chevrolet и американские премиум

UssurMedia.ru20:10

Kauppalehti (Финляндия): в России продолжается падение спроса на продажу автомобилей (Kauppalehti)

ИноСМИ16:01
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Мишустин осуществил новые назначения в правительстве

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января продолжается формирование нового правительства Михаила Мишустина.
REGNUM 19:06
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Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Игромания.ру 13:18
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В Госдуме назвали главное условие прекращения конфликта в Донбассе

Окончание конфликта в Донбассе зависит исключительно от доброй воли Киева, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
РИА Новости 15:57
Фигурное катание

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу с мировым рекордом

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревновании пар на чемпионате Европы.
Спорт-Экспресс 16:25
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости 18:44
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Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет

Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.
Bimru.ru вчера в 22:05
Политика

Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» для США

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Украина является "огромным торговым партнером" для США, поэтому ситуация в республике имеет большое значение для Вашингтона.
РИА Новости 16:16
Политика

В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.
РИА Новости 16:31
Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия 12:36
Общество

Айсен Николаев работает в Эвено-Бытантайском районе Якутии

Глава республики Айсен Николаев прибыл 22 января в Эвено-Бытантайский район, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Якутия 24 вчера в 22:03
Политика

Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit

Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента.
РБК 19:17
Космос

Создан генератор кислорода из лунной пыли

Специалисты Европейского центра космических исследований и технологий ESA разработали прототип кислородной фабрики, которая выделяет кислород из лунной пыли.
Хайтек+ 20 января в 08:26
Общество

Первые двигатели ПД-14 для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод

На Иркутский авиационный завод доставили первые двигатели ПД-14 для нового российского самолета МС-21-300.
Российская газета 03:51
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Lenta.ru 10:46
Происшествия

На Дальнем Востоке эвакуировали детсады из-за сообщений о минировании

Сообщения о минировании поступили в 30 детских садов в Хабаровске.
РБК 20:56
Происшествия

В Благовещенске подростки разгромили ледовый городок

Сегодня утром, 23 января, двое подростков разбили ледовые фигуры на площади Ленина в Благовещенске.
АСН24 19:19
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия 16:40
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
Шоу-бизнес

Умер заслуженный артист России Данила Перов

Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
РБК 12:03
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль 11:28
Политика

Начальники трех главков Генпрокуратуры подали в отставку

Руководители трех главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку после назначения нового главы ведомства Игоря Краснова, сообщает РБК.
Толк 20:53
Армия и оружие

Лётчики Черноморского флота отработали полеты в сложных метеоусловиях

Три лётные смены на многоцелевых истребителях Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиках Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота отработали взлёты и посадки в сложных метеоусловиях на одном из аэродромов в Крыму.
РЕН ТВ 21:01
Экономика

Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
ТАСС 15:56
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Известия 19:29
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 03:22
Происшествия

Десятки участков затопило в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора

В Нижнем Новгороде возле одного из домов по улице Шекспира произошёл прорыв канализационного коллектора.
REGNUM 11:04
Футбол

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз: машину Клоппа «волкам» не остановить

Прогноз матча «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» (23.01.2020) «Ливерпуль» добыл очередную победу в Премьер-лиге и установил новые рекорды.
Чемпионат 06:45
Общество

В Минкомсвязи обсудят бесплатный доступ к соцсетям и мессенджерам

Минкомсвязь не исключает, что в рамках реализации проекта «Доступный интернет» будет предоставлен бесплатный доступ для россиян к соцсетям, мессенджерам и поисковикам.
ФедералПресс вчера в 07:35
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
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