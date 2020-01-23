Авто
ИзвестияБледные тени: автомобили, которые не покупают в России
Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны. В него вошли производители, которые, несмотря на присутствие на российском рынке, не смогли за год продать более 1 тыс. машин.
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 21:06, Ашберн
Политика
Мишустин осуществил новые назначения в правительстве
Как сообщало ИА REGNUM, 23 января продолжается формирование нового правительства Михаила Мишустина.
Кино
Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Политика
В Госдуме назвали главное условие прекращения конфликта в Донбассе
Окончание конфликта в Донбассе зависит исключительно от доброй воли Киева, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Фигурное катание
Бойкова и Козловский выиграли короткую программу с мировым рекордом
Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревновании пар на чемпионате Европы.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет
Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.
Политика
Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» для США
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Украина является "огромным торговым партнером" для США, поэтому ситуация в республике имеет большое значение для Вашингтона.
Политика
В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме
Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.
Общество
Айсен Николаев работает в Эвено-Бытантайском районе Якутии
Глава республики Айсен Николаев прибыл 22 января в Эвено-Бытантайский район, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Политика
Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit
Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента.
Космос
Создан генератор кислорода из лунной пыли
Специалисты Европейского центра космических исследований и технологий ESA разработали прототип кислородной фабрики, которая выделяет кислород из лунной пыли.
Общество
Первые двигатели ПД-14 для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод
На Иркутский авиационный завод доставили первые двигатели ПД-14 для нового российского самолета МС-21-300.
Происшествия
На Дальнем Востоке эвакуировали детсады из-за сообщений о минировании
Сообщения о минировании поступили в 30 детских садов в Хабаровске.
Происшествия
В Благовещенске подростки разгромили ледовый городок
Сегодня утром, 23 января, двое подростков разбили ледовые фигуры на площади Ленина в Благовещенске.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Шоу-бизнес
Умер заслуженный артист России Данила Перов
Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Политика
Начальники трех главков Генпрокуратуры подали в отставку
Руководители трех главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку после назначения нового главы ведомства Игоря Краснова, сообщает РБК.
Армия и оружие
Лётчики Черноморского флота отработали полеты в сложных метеоусловиях
Три лётные смены на многоцелевых истребителях Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиках Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота отработали взлёты и посадки в сложных метеоусловиях на одном из аэродромов в Крыму.
Экономика
Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд
Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Происшествия
Десятки участков затопило в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора
В Нижнем Новгороде возле одного из домов по улице Шекспира произошёл прорыв канализационного коллектора.
Футбол
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз: машину Клоппа «волкам» не остановить
Прогноз матча «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» (23.01.2020) «Ливерпуль» добыл очередную победу в Премьер-лиге и установил новые рекорды.
Общество
В Минкомсвязи обсудят бесплатный доступ к соцсетям и мессенджерам
Минкомсвязь не исключает, что в рамках реализации проекта «Доступный интернет» будет предоставлен бесплатный доступ для россиян к соцсетям, мессенджерам и поисковикам.
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».