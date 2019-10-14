Ибрагимович выступал за МЮ с 2016 по 2018 год. В его активе 29 голов и 10 голевых передач в 53 матчах за "красных дьяволов", в составе которых он стал победителем Суперкубка Англии и Кубка английской лиги, а также Лиги Европы УЕФА.

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