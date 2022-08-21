Газета.RuBlick: США обогащаются за счет газового кризиса в ЕвропеКолоссальные прибыли от поставок дефицитного газа в Европу получают американские компании, 17 августа пишет швейцарская газета Blick.ИА Красная ВеснаПредприниматели США получают большие доходы с продажи газа в Европу, одна поставка может стоить $200 млн.Газета.RuПо информации газеты, в Европе сильно не хватает российского газа, что вызывает десятикратный рост цен.Газета.RuГазета посчитала, что поставки газа из США в Европу выросли с 20% в 2021 году до 60% в на данный момент.ИА Красная ВеснаЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuКапитал страныФАНYakutsk.ruЭкономика сегодняНародные новостиПодробнее о событииBlick: США обогащаются за счет газового кризиса в ЕвропеГазета.Ru14:10США извлекают колоссальные прибыли из газового кризиса в Европе — BlickИА Красная Весна12:28Blick: американские компании наживаются на европейском энергетическом кризисеЭкономика сегодня13:15Blick: продавцы газа из США зарабатывают на Европе сотни миллиардовФАН13:02Blick: США наживаются на газовом кризисе в ЕвропеURA.Ru12:44Blick: американские трейдеры делают состояние на энергокризисе в ЕСНародные новости13:17СМИ: компании США продают газ Европе не из альтруизма, а ради «колоссальной прибыли»ТАСС11:59Показать ещёОценить79Поделиться