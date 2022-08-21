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Blick: США обогащаются за счет газового кризиса в Европе

Колоссальные прибыли от поставок дефицитного газа в Европу получают американские компании, 17 августа пишет швейцарская газета Blick.
ИА Красная Весна
Предприниматели США получают большие доходы с продажи газа в Европу, одна поставка может стоить $200 млн.
Газета.Ru
По информации газеты, в Европе сильно не хватает российского газа, что вызывает десятикратный рост цен.
Газета.Ru
Газета посчитала, что поставки газа из США в Европу выросли с 20% в 2021 году до 60% в на данный момент.
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

Blick: США обогащаются за счет газового кризиса в Европе
Газета.Ru14:10
США извлекают колоссальные прибыли из газового кризиса в Европе — Blick
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