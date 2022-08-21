РИА НовостиBlick: предприниматели из США обогащаются на поставках газа в ЕвропуПредприниматели, продающие американский газ в Европу, обогащаются на миллионы долларов, пишет швейцарская газета Blick.РИА Новости"Трейдеры и энергетические компании получают до 200 миллионов долларов прибыли на поставку американского природного газа в Европу", - утверждается в публикации со ссылкой на данные Business Insider.РИА НовостиЗа год, как утверждается, доля поставок сжиженного газа из США в Европу выросла с 20 до 60 процентов.РИА НовостиОднако США вряд ли продают газ Европе из альтруизма.ФАНЧитать далееСвернутьКапитал страныКапитал страныФАНГазета.RuPravda.RuИзвестияАргументы и ФактыYakutsk.ruЭкономика сегодняНародные новостиПодробнее о событииBlick: продавцы газа из США зарабатывают на Европе сотни миллиардовФАНвчера в 13:02Blick заявила об обогащении США за счет газового кризиса в ЕвропеLenta.ruвчера в 16:42Blick: США обогащаются за счет газового кризиса в ЕвропеГазета.Ruвчера в 14:10Blick: американские компании наживаются на европейском энергетическом кризисеЭкономика сегоднявчера в 13:15Blick: предприниматели из США обогащаются на поставках газа в ЕвропуРИА Новости19:25Blick: США наживаются на газовом кризисе в ЕвропеURA.Ruвчера в 12:44СМИ: компании США продают газ Европе не из альтруизма, а ради «колоссальной прибыли»ТАССвчера в 11:59Показать ещёОценить184Поделиться