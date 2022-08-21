Будьте в Плюсе

Blick: предприниматели из США обогащаются на поставках газа в Европу

Предприниматели, продающие американский газ в Европу, обогащаются на миллионы долларов, пишет
 швейцарская газета Blick.
РИА Новости
"Трейдеры и энергетические компании получают до 200 миллионов долларов прибыли на поставку американского природного газа в Европу", - утверждается в публикации со ссылкой на данные Business Insider.
РИА Новости
За год, как утверждается, доля поставок сжиженного газа из США в Европу выросла с 20 до 60 процентов.
РИА Новости
Однако США вряд ли продают газ Европе из альтруизма.
ФАН

Подробнее о событии

Blick: продавцы газа из США зарабатывают на Европе сотни миллиардов
ФАНвчера в 13:02
Blick заявила об обогащении США за счет газового кризиса в Европе
Lenta.ruвчера в 16:42
Blick: США обогащаются за счет газового кризиса в Европе
Газета.Ruвчера в 14:10
Blick: американские компании наживаются на европейском энергетическом кризисе
Экономика сегоднявчера в 13:15
Blick: предприниматели из США обогащаются на поставках газа в Европу
РИА Новости19:25
Blick: США наживаются на газовом кризисе в Европе
URA.Ruвчера в 12:44
СМИ: компании США продают газ Европе не из альтруизма, а ради «колоссальной прибыли»
ТАССвчера в 11:59

Интересное

Уоррент-офицер Карни призвал британских военных подготовиться к возможной войне с Россией

Премьер Великобритании Борис Джонсон ранее отвечая на вопрос о возможности подготовки к "войне" с Россией, заявил, что не думает, что "до этого дойдет".
РИА Новости18:40

В американской Небраске ребенок погиб после заражения Неглерией Фоулера

В Небраске (США) ребенок погиб от менингоэнцефалита, вызванного заражением амебой вида Неглерия Фоулера, сообщает Fox News.
РИА Новости17:57

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области возросло до 16 человек

Число погибших в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовыми автомобилями в Николаевском районе Ульяновской области возросло до 16 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Lenta.ruвчера в 09:15

Daily Express: в Британии захотели поощрять за снижение потребления электроэнергии

Оператор единой британской энергосистемы, компания National Grid, захотела ввести меры, которые бы стимулировали клиентов сократить потребление электроэнергии в холодное время года.
Lenta.ru19:17

Журналист The Hill рассказала, когда Аляска вернется в состав России

Американо-канадская журналистка Дайан Фрэнсис в журнале The Hill опубликовала материал, в котором написала, что существует лишь одно условие, при котором Аляска вернется в состав России.
Газета.Ru18:19

Заключенные СИЗО в Кемерове взяли двоих конвоиров в заложники, с ними ведутся переговоры

Во время вечернего обхода камер заключенные взяли в заложники троих сотрудников СИЗО №1 в Кемерове - одну девушку позже отпустили.
Газета.Ru17:29

Yota запустила VoLTE в Мурманской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Федеральный мобильный оператор Yota запустил технологию нового поколения VoLTE (Voice over LTE) в Мурманской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Мурманский вестник19 августа в 04:09

Тони Фергюсон проведет свой следующий бой на UFC 279

Бывший обладатель «временного» титула UFC в легком весе Тони Фергюсон свой следующий бой проведет 10 сентября на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе, где ему будет противостоять китаец Ли Джинглианг.
Allboxing.ruвчера в 05:36

Объявлен график выпуска новых версий систем для iPhone и iPad

Как сообщил Марк Гурмэн (Mark Gurman) из Bloomberg, будущая операционная система для iPhone готовится к публичному выпуску.
Ferraвчера в 11:14

Канцлер Шольц перед спецоперацией обещал Путину, что Украину не примут в НАТО еще 30 лет

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до начала российской специальной военной операции на Украине заверял президента Владимира Путина в отсутствии перспективы вступления Украины в НАТО в ближайшие 30 лет.
РИА Новости20:06