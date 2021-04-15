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Piter.tv

Блинкен: Байден предложил Путину встретиться в предстоящие недели

Американский президент Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в предстоящие недели. Об этом журналистам рассказал государственный секретарь Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Брюсселе. Ранее представители Белого дома не называли точной даты переговоров.В источнике
С чего всё началось

Байден предложил Путину встретиться в предстоящие недели

Президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться "в предстоящие недели", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Ранее Белый дом заявлял, что встреча может пройти в последующие несколько месяцев.
РИА Новостивчера в 16:03

Подробнее о событии

Байден предложил Путину встретиться «в ближайшие недели»

News.ruвчера в 16:11

Байден предложил Путину встретиться «в ближайшие недели»

РБКвчера в 16:36

Блинкен: Байден предложил Путину встречу в ближайшие недели

RT на русскомвчера в 16:33

Блинкен: Байден предложил Путину встретиться в «предстоящие недели»

Коммерсантъвчера в 16:27

В США заявили, что предпочли бы иметь стабильные отношения с Россией

ТАССвчера в 16:36

Байден предложил Путину встретиться «в предстоящие недели»

Lenta.ruвчера в 16:06

Байден предложил Путину встретиться в предстоящие недели

РИА Новостивчера в 16:03
Интересное

Huawei вложит более $1 млрд в развитие технологий для электромобилей и беспилотников

Huawei Technologies инвестирует более миллиарда долларов в разработку технологий беспилотных автомобилей и электромобилей, таким образом компания намерена составить конкуренцию Tesla и Xiaomi, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление представителя компании.
Retailer.ru13 апреля в 01:40

Зинченко обменялся футболками с Холандом после матча Лиги чемпионов

Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась победой гостей со счётом 2:1. После матча украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко обменялся футболками с новержским нападающим «Боруссии» Эрлингом Холандом.
Чемпионат19:59

Подразделения противовоздушной обороны ЮВО провели боевые стрельбы в Бурятии

Подразделения ПВО Южного военного округа в рамках тактического учения провели боевые стрельбы из зенитных ракетных систем С-400 по воздушным мишеням на специализированном полигоне "Телемба" в Бурятии. в Мероприятии участвовало около 300 военнослужащих Южного военного округа и было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Байкал2400:24

Ростех начал продвижение российской десантируемой бронетехники на мировом рынке

"Рособоронэкспорт" и НПО "Высокоточные комплексы" (обе компании входят в ГК "Ростех") начали продвижение на мировом рынке вооружений российской бронетехники для воздушно-десантных подразделений - боевой десантной машины БМД-4М и бронетранспортера БТР-МДМ.
ТАСС19:04