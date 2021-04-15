Американский президент Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в предстоящие недели. Об этом журналистам рассказал государственный секретарь Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Брюсселе. Ранее представители Белого дома не называли точной даты переговоров.

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С чего всё началось Байден предложил Путину встретиться в предстоящие недели Президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться "в предстоящие недели", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Ранее Белый дом заявлял, что встреча может пройти в последующие несколько месяцев. РИА Новости вчера в 16:03