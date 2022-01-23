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Блинкен: США будут укреплять военный потенциал Украины, пока проводят переговоры с РФ

Вашингтон намерен содействовать наращиванию оборонного потенциала Украины одновременно с дипломатическим взаимодействием с Россией.
ТАСС
Блинкен прокомментировал слова о том, что Россия может пытаться «выиграть время, чтобы найти предлог для вторжения».
Московский Комсомолец
«В прошлом году мы предоставили Украине больше военной помощи, чем в каком-либо другом предшествовавшем году. Мы действовали против агентов России на Украине, пытающихся дестабилизировать правительство», — высказался американский госсекретарь.
Общественная служба новостей
Запад на протяжении нескольких месяцев обвиняет Москву в подготовке «атаки» на Украину.
Lenta.ru

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Блинкен заявил, что США продолжат укреплять военный потенциал Украины
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Блинкен: США продолжат укреплять военный потенциал Украины
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Газета.Ru13:18
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Блинкен: США будут укреплять военный потенциал Украины, пока проводят переговоры с Россией
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Блинкен: США будут укреплять военный потенциал Украины, пока проводят переговоры с РФ
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