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Блинкен: США будут укреплять военный потенциал Украины, пока проводят переговоры с Россией

США планируют содействовать наращиванию оборонного потенциала Украины одновременно с дипломатическим взаимодействием с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью каналу CBS.
Взгляд.ру
Блинкен уточнил, что последние недели Вашингтон активно работает над тем, чтобы сплотить союзников и партнеров по всей Европе по украинскому вопросу.
Известия
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.
РИА Новости
«В прошлом году мы предоставили Украине больше военной помощи, чем в каком-либо другом предшествовавшем году. Мы действовали против агентов России на Украине, пытающихся дестабилизировать правительство», — подчеркнул Блинкен.
Lenta.ru

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