«Сила доллара США сегодня, безусловно, больше похожа на модель, которую вы ожидаете в типичный период ухода от риска», — отмечают валютные аналитики MUFG, взгляд которых на корреляцию доллара и акций диаметрально противоположен мнению RBC Capital Markets, как видим.
Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, проводящий расследование штурма Капитолия 6 января, выясняет, готовила ли администрация 45-го президента Дональда Трампа после проигранных им выборов в 2020 году указ о массовом изъятии военными электронных машин для голосования.