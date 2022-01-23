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Блинкен: США будут укреплять военный потенциал Украины, пока проводят переговоры с Россией

США планируют содействовать наращиванию оборонного потенциала Украины одновременно с дипломатическим взаимодействием с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью каналу CBS.
Взгляд.ру
Блинкен уточнил, что последние недели Вашингтон активно работает над тем, чтобы сплотить союзников и партнеров по всей Европе по украинскому вопросу.
Известия
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину.
ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
РИА Новости

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