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Блинкен: США и союзники ответят на испытания Россией противоспутниковых систем в космосе

О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.В источнике

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Блинкен: испытания противоспутниковых систем России угрожают исследованиям космоса
RT на русском17:54
США намерены ответить на якобы проведенные Россией испытания противоспутникового оружия
ТАСС17:51
Госдепартамент США обвинил Россию в испытаниях космического оружия
Коммерсантъвчера в 15:25
Минобороны Великобритании вслед за США осудило противоспутниковые испытания РФ
Интерфакс16:13
Блинкен: противоспутниковые испытания России поставили под угрозу исследования космоса
РИА Новости18:01
Пентагон заявил, что Россия не сообщала США об испытаниях противоспутникового оружия
Комсомольская правдавчера в 15:57
Госдепартамент: противоспутниковые испытания России были безрассудными и угрожают МКС
Lenta.ru17:14

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