О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.В источнике
Для повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к абиотическим (экологическим) и биотическим (патогенным вредителям и болезням) стрессам важно определить новые сорта культур, которые обладают более высоким уровнем устойчивости к одному или многим из этих временных стрессов.
Видеосервис Wink от «Ростелекома» и российская IT-медиакомпания «Эс Уай Ти» (бренд SYT) запустили проект, который позволит любителям кино в интерактивном режиме узнавать интересные детали прямо во время просмотра или паузы.