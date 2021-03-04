Блинкен: США отказываются от принудительной демократизации
Белый дом больше не будет культивировать ценности демократии за счет применения силы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 3 марта сообщает Associated Press.В источнике
С чего всё началось
«Мы не будем продвигать демократию с помощью дорогостоящих военных операций, мы откажемся от попыток свергать авторитарные режимы силой», — приводит слова Блинкена Financial Times
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Взгляд.рувчера в 12:10