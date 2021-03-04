Счетная палата указала на недостатки подходов к финансированию терпрограмм ОМС

В отчете о результатах анализа, который есть в распоряжении «Известий», в том числе указывается, что в большинстве регионов недостаточно реализуются полномочия по дополнительному финансированию территориальной программы ОМС за счет средств бюджета того или иного субъекта даже при наличии неоплаченных сверхплановых объемов медицинской помощи.