США ответят на действия России не только в случае полномасштабного «вторжения» на Украину, но даже если ситуация в Донбассе будет находиться на «низком или среднем уровне кипения», заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CBS.
Блинкен ответил на вопрос журналистки о том, какие шаги предпримут Штаты в случае, если Москва не станет «нападать» на Украину, а будет держать ситуацию «на низком уровне кипения», например, совершая кибератаки.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова потребовала от посольства Соединенных Штатов в Москве объяснить публикацию предупреждения для американцев о возможности терактов в России.
Новый анализ предполагает, что астероид 16 Психея, который, как считалось, был полон драгоценных металлов и стоил 10 000 квадриллионов долларов (8 072 квадриллиона фунтов стерлингов), на самом деле может быть более тяжелым камнем, пишет dailymail.co.uk.
«СММ ОБСЕ зафиксировала более широкое применение тяжелых вооружений, запрещенных Минскими соглашениями, что привело к быстрому росту числа сообщений о повреждениях и потерях», — написала Шмид в Twitter.
За три дня проката в стране лента заработала 44,2 миллиона долларов, заняв первое место в свой первый уик-энд на домашнем рынке, а по итогу понедельника, когда завершатся четырехдневные выходные, приуроченные ко Дню президентов, внутренние сборы должны составить $51 млн.