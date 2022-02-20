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Блинкен: США ответят на действия России даже без полномасштабного «вторжения»

США ответят на действия России не только в случае полномасштабного «вторжения» на Украину, но даже если ситуация в Донбассе будет находиться на «низком или среднем уровне кипения», заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CBS.
РБК
Блинкен ответил на вопрос журналистки о том, какие шаги предпримут Штаты в случае, если Москва не станет «нападать» на Украину, а будет держать ситуацию «на низком уровне кипения», например, совершая кибератаки.
Lenta.ru
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков.
РИА Новости
Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР.
РИА Новости

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