ФАНБлинкен анонсировал ответ США на возможное признание Россией ЛНР и ДНРВозможное признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик подорвет суверенитет Украины.ФАНПресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что признание не коррелируется с минскими соглашениями.Вести.RuГосдума недавно обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением признать независимость ЛНР и ДНР.ФАНТем временем Вооружённые силы Украины продолжают вести огонь по населенным пунктам Донбасса, нарушая подписанные Киевом Минские соглашения.ИА НовороссияЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПризнание Россией суверенитета ЛДНР потребует немедленной реакции США — БлинкенИА Новороссия10:36Блинкен анонсировал ответ США на возможное признание Россией ЛНР и ДНРФАН09:19США пообещали «быстрый и решительный шаг» в случае признания Россией ДНР и ЛНРВести.Ru09:15Блинкен: от США потребуется немедленный ответ, если Россия признает ДНР и ЛНРPravda.Ru08:30Госсекретарь США Блинкен: возможное признание Россией ДНР и ЛНР потребует решительный ответРадио Sputnik08:28Показать ещёОценитьПоделиться