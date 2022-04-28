Московский КомсомолецБлинкен допустил возможность изъятия заблокированных государственных активов РоссииВ США рассматривают возможность изъять попавшие под санкции государственные активы Российской Федерации.Московский КомсомолецПрезидент США Джо Байден в четверг, 28 апреля, заявил, что направит конгрессу проект о конфискации имущества бизнесменов из России.ИзвестияИзвестно, что в США были заблокированы резервы Банка России на сумму почти $100 млрд.ЦарьградРяд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.ТАССЧитать далееСвернутьМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнPiter.tvREGNUMГазета.RuРБКЦентральная Служба НовостейПрофильLife.ruКапитал страныНовый ДеньFBM.ruЭкономика сегодняРосбалтПодробнее о событииБлинкен: США изучают возможность изъятия заблокированных государственных активов РФNews.ruвчера в 15:41США обсуждают передачу Украине замороженных активов Центробанка РФЮжный Федеральныйвчера в 19:24В США изучают возможность конфискации госактивов РоссииГазета.Ruвчера в 14:10Блинкен допустил возможность изъятия заблокированных государственных активов РоссииМосковский Комсомолецвчера в 14:00США изучат возможность передачи Украине замороженных активов ЦентробанкаРБКвчера в 21:43Возможная конфискация активов ЦБ РФ и предложения по «Азовстали». События вокруг УкраиныТАССвчера в 16:25Блинкен: США думают о передаче Украине замороженных активов ЦБ РФREGNUMвчера в 18:10Показать ещёОценить540Поделиться