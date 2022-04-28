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Блинкен допустил возможность изъятия заблокированных государственных активов России

В США рассматривают возможность изъять попавшие под санкции государственные активы Российской Федерации.
Московский Комсомолец
Президент США Джо Байден в четверг, 28 апреля, заявил, что направит конгрессу проект о конфискации имущества бизнесменов из России.
Известия
Известно, что в США были заблокированы резервы Банка России на сумму почти $100 млрд.
Царьград
Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.
ТАСС

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Блинкен: США изучают возможность изъятия заблокированных государственных активов РФ
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