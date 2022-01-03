Война без победителей "Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков", - говорится в тексте заявления.
Ученые из британского университета Кента связали различие групп крови с вероятностью заразиться коронавирусом, выяснив, что люди с I группой крови более предрасположены к распространению коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале Epidemics.