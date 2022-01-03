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Блинкен и главы МИД «Бухарестской девятки» обсудили действия России на границе с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел стран «Бухарестской девятки».
Lenta.ru
Госсекретарь США поднял тему наращивания сил с российской стороны на границе с Украиной, а также заверил, что Штаты продолжат координацию со всеми союзниками для поддержания обороны.
Эхо Москвы
Блинкен при этом подтвердил, что США намерены продолжить тесные консультации "со всеми трансатлантическими союзниками и партнёрами в рамках усилий по деэскалации путём сдерживания, обороны и диалога".
Life.ru
В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.
РИА Новости

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Блинкен и главы МИД «Бухарестской девятки» обсудили действия России на границе с Украиной
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