Lenta.ruБлинкен и главы МИД «Бухарестской девятки» обсудили действия России на границе с УкраинойГоссекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел стран «Бухарестской девятки».Lenta.ruКак сообщает пресс-служба Госдепа, стороны обсудили «дестабилизирующее наращивание российской военной мощи вдоль границы с Украиной».ИА Красная ВеснаБлинкен при этом подтвердил, что США намерены продолжить тесные консультации "со всеми трансатлантическими союзниками и партнёрами в рамках усилий по деэскалации путём сдерживания, обороны и диалога".Life.ruВ "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомLife.ruИзвестияКомсомольская правдаИА Красная ВеснаREGNUMПодробнее о событииБлинкен и главы МИД «Бухарестской девятки» обсудили действия России на границе с УкраинойLenta.ruвчера в 15:47Блинкен обсудил с главами МИД «Бухарестской девятки» ситуацию на границе России и УкраиныТАССвчера в 14:48Блинкен обсудил с главами МИД «Бухарестской девятки» обстановку на границе УкраиныРИА Новостивчера в 15:21Блинкен обсудил с коллегами из «Бухарестской девятки» ситуацию вокруг УкраиныИнтерфаксвчера в 15:04Блинкен обсудил с главами МИД «Бухарестской девятки» ситуацию на границе Украины и РФNews.ruвчера в 14:59Блинкен обсудил обстановку на границе РФ и Украины с «Бухарестской девяткой»Эхо Москвывчера в 14:55Блинкен обсудил с главами МИД «Бухарестской девятки» ситуацию на УкраинеREGNUMвчера в 15:36Показать ещёОценить73Поделиться