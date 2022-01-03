Заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Максим Минин выразил мнение, что президент США Джо Байден показал негативное отношение к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, выбрав неудобное для последнего время разговора.
Разработчик из сообщества XDA Developers под ником html6405 подтверждает, что Samsung Galaxy S III 3G на базе однокристальной системы Exynos 4412 (модельный номером GT-I9300) способен работать под управлением Android 12.
Офицер полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Ильяс Солтаев, назвавший оккупантами российских солдат, которые начали штурмовать Грозный 31 декабря 1994 года, удалил свой профиль в Instagram.
В беседе с агентством «Прайм», эксперт напомнила, что с 1 января индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца составит 5,9%. Следовательно, вырастет стоимость 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии до 104,69 рубля, фиксированная выплата, в свою очередь, составит 6401 рубль.