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Блинкен напомнил России и Китаю, что США являются сильной страной

Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил Москве и Пекину, что Соединённые Штаты являются чрезвычайно сильным государством.
RT на русском
Блинкен, тем не менее, признал, что конкуренты понемногу теснят США на мировой арене, где страна откатилась на 13 место по качеству инфраструктуры и на девятое по объемам инвестиций в инновации в пропорции к валовому продукту.
РИА Новости
Госсекретарь призвал вложиться во "внутреннее обновление", чтобы сохранить за США глобальное лидерство.
РИА Новости
Без инвестиций США потеряют конкурентоспособность, считает Блинкен.
РБК

С чего всё началось

Блинкен заявил, что Россия и Китай убеждают другие страны, что США переживают упадок

Россия и Китай убеждают зарубежных контрагентов в том, что США переживают упадок - это не так, но Америке необходимо действовать, чтобы не утратить глобального лидерства, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
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