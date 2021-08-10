Блинкен, тем не менее, признал, что конкуренты понемногу теснят США на мировой арене, где страна откатилась на 13 место по качеству инфраструктуры и на девятое по объемам инвестиций в инновации в пропорции к валовому продукту.
Россия и Китай убеждают зарубежных контрагентов в том, что США переживают упадок - это не так, но Америке необходимо действовать, чтобы не утратить глобального лидерства, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Кабанский районный суд в связи с полным возмещением ущерба, раскаянием в содеянном назначил виновным наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год каждому", - говорится в сообщении.
"Многовекторность президента Белоруссии Александра Лукашенко по ряду актуальных геополитических вопросов содержит серьезные риски, прежде всего, для самого белорусского лидера", - сказала российский сенатор, отметив, что Крым является лишь "политическим реактивом", проявляющим подлинное отношение Лукашенко к России.
Венера Зарипова, первая знаменитая ученица Ирины Винер, четырёхкратная чемпионка СССР, последние 30 лет проживающая в Израиле, высказалась о спорном судействе в финале личного многоборья «художниц» на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).
Жестких мер по стабилизации топливного рынка пока не планируется, сообщил "Интерфаксу" глава Российского топливного союза (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) Евгений Аркуша по итогам топливного совещания у вице-премьера РФ Александра Новака.