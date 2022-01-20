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Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом давления на Запад из-за отсутствия газа в трубах

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал трубопровод «Северный поток-2» рычагом давления на Германию и США из-за отсутствия газа в трубах.
Lenta.ru
Блинкен отметил, что Соединенные Штаты рассматривают все возможные варианты действий России против Украины и обсуждают с партнерами ответ на них.
РБК
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что страны НАТО не имеют единой позиции по «Северному потоку — 2».
RT на русском
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Германия не самостоятельна в вопросах отстаивания своих экономических интересов на фоне ситуации с газопроводом «Северный поток — 2».
RT на русском

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Блинкен полагает, что «Северный поток - 2» может стать рычагом воздействия на Россию
ТАСС09:36
Блинкен признал «Северный поток – 2» рычагом влияния для США и Германии
Общественная служба новостей09:22
Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом давления на Запад из-за отсутствия газа в трубах
Lenta.ru09:19
Блинкен: «Северный поток-2» остается рычагом влияния на Россию до его запуска
РБК09:19
Блинкен: пока по «Северному потоку-2» не идет газ, он является рычагом давления
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