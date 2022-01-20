Lenta.ruБлинкен назвал «Северный поток-2» рычагом давления на Запад из-за отсутствия газа в трубахГоссекретарь США Энтони Блинкен назвал трубопровод «Северный поток-2» рычагом давления на Германию и США из-за отсутствия газа в трубах.Lenta.ruБлинкен отметил, что Соединенные Штаты рассматривают все возможные варианты действий России против Украины и обсуждают с партнерами ответ на них.РБКГенсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что страны НАТО не имеют единой позиции по «Северному потоку — 2».RT на русскомГлава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Германия не самостоятельна в вопросах отстаивания своих экономических интересов на фоне ситуации с газопроводом «Северный поток — 2».RT на русскомЧитать далееСвернутьПодробнее о событииБлинкен полагает, что «Северный поток - 2» может стать рычагом воздействия на РоссиюТАСС09:36Блинкен признал «Северный поток – 2» рычагом влияния для США и ГерманииОбщественная служба новостей09:22Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом давления на Запад из-за отсутствия газа в трубахLenta.ru09:19Блинкен: «Северный поток-2» остается рычагом влияния на Россию до его запускаРБК09:19Блинкен: пока по «Северному потоку-2» не идет газ, он является рычагом давленияПРАЙМ08:57Показать ещёПоделиться