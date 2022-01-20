Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс предупредил о пандемиях, которые могут быть гораздо хуже коронавируса, он призвал правительства всех стран выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой.
Центробанк не планирует выступать с инициативой о введении для россиян запрета на владение криптовалютами, заявила на пресс-конференции директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
«Швеция не является членом НАТО, но считается довольно близким партнером Альянса, так что этот шаг России с походом военных кораблей через Балтику может быть скрытым, завуалированным предупреждением для западного военного блока»,рассказали эксперты издания Baijiahao, на статью которых ссылается портал «ПолитРоссия».