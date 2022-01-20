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Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом давления на Запад из-за отсутствия газа в трубах

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал трубопровод «Северный поток-2» рычагом давления на Германию и США из-за отсутствия газа в трубах.
Lenta.ru
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин намерен продолжить в следующие дни диалог с союзниками о ходе переговоров по украинской ситуации.
Взгляд.ру
Процесс приостановили под влиянием США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины.
РИА Новости
"Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии.
РИА Новости

Подробнее о событии

Госсекретарь США Блинкен: «Северный поток — 2» выступает рычагом давления
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РБК10:29
Блинкен: пока «Северный поток — 2» не запущен, он является рычагом давления для США и Германии
Газета.Ru09:47
Блинкен назвал «Северный поток — 2» рычагом давления для США и Германии
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Блинкен полагает, что «Северный поток - 2» может стать рычагом воздействия на Россию
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Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом давления на Запад из-за отсутствия газа в трубах
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Блинкен назвал «Северный поток — 2» рычагом давления в интересах ФРГ и США
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