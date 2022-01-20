Lenta.ruБлинкен назвал «Северный поток-2» рычагом давления на Запад из-за отсутствия газа в трубахГазопровод «Северный поток — 2» все еще остается рычагом влияния на Россию, отметил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Германии Анналеной Бербок.ФАНВ свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин намерен продолжить в следующие дни диалог с союзниками о ходе переговоров по украинской ситуации.Взгляд.руАнналена Бербок прокомментировала возможность новых санкций против СП-2, рассказав, что ограничения против газопровода могут быть введены, если Россия начнет «эскалацию» в отношении Украины.Известия"Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии.РИА НовостиЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВLife.ruРБКЦентральная Служба НовостейИзвестияРЕН ТВREGNUMПолитРоссияЭкономика сегодняRT на русскомКомсомольская правдаФАНДума ТВПодробнее о событииГоссекретарь США Блинкен: «Северный поток — 2» выступает рычагом давленияРИА Новости10:38Блинкен: «Северный поток-2» остается рычагом влияния на Россию до его запускаРБК10:29Блинкен полагает, что «Северный поток - 2» может стать рычагом воздействия на РоссиюТАСС09:36Блинкен: пока «Северный поток — 2» не запущен, он является рычагом давления для США и ГерманииГазета.Ru09:47Американист Рогулёв назвал лукавством заявление Блинкена о «Северном потоке — 2»RT на русском11:47Блинкен назвал «Северный поток — 2» рычагом давления для США и ГерманииВедомости10:02Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом давления на Запад из-за отсутствия газа в трубахLenta.ru09:19Показать ещёОценить124Поделиться