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Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом давления на Запад из-за отсутствия газа в трубах

Газопровод «Северный поток — 2» все еще остается рычагом влияния на Россию, отметил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
ФАН
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин намерен продолжить в следующие дни диалог с союзниками о ходе переговоров по украинской ситуации.
Взгляд.ру
Анналена Бербок прокомментировала возможность новых санкций против СП-2, рассказав, что ограничения против газопровода могут быть введены, если Россия начнет «эскалацию» в отношении Украины.
Известия
"Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии.
РИА Новости

Подробнее о событии

Госсекретарь США Блинкен: «Северный поток — 2» выступает рычагом давления
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РБК10:29
Блинкен полагает, что «Северный поток - 2» может стать рычагом воздействия на Россию
ТАСС09:36
Блинкен: пока «Северный поток — 2» не запущен, он является рычагом давления для США и Германии
Газета.Ru09:47
Американист Рогулёв назвал лукавством заявление Блинкена о «Северном потоке — 2»
RT на русском11:47
Блинкен назвал «Северный поток — 2» рычагом давления для США и Германии
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Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом давления на Запад из-за отсутствия газа в трубах
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