REGNUMБлинкен назвал отказом РФ от Минских соглашений признание ДНР и ЛНРГлава Госдепартамента Энтони Блинкен подчеркнул, что признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик подорвет суверенитет Украины, говорится в заявлении американского ведомства.Газета.Ru"Президент сказал, что главной задачей является реализация Минского комплекса мер", - сказал Песков.ИнтерфаксГосдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР.ИнтерфаксПроект коммунистов набрал большее число голосов - 351, а инициатива фракции парламентского большинства - 310.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMРЕН ТВРусская ПланетаAnewsГазета.RuПодробнее о событииГосдеп раскритиковал идею признания Россией независимости ДНР и ЛНРИнтерфакс08:16Блинкен: признание Москвой ДНР и ЛНР равносильно отказу от Минских соглашенийПодмосковье Сегодня09:38Блинкен: признание Москвой ДНР и ЛНР равносильно отказу России от минских соглашенийГазета.Ru08:23Блинкен назвал отказом РФ от Минских соглашений признание ДНР и ЛНРREGNUM10:15Госдеп США решил покритиковать думскую инициативу о Донбассе, когда Путин уже всё сказалРусская Планета06:14Показать ещёОценитьПоделиться