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Блинкен назвал отказом РФ от Минских соглашений признание ДНР и ЛНР

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен подчеркнул, что признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик подорвет суверенитет Украины, говорится в заявлении американского ведомства.
Газета.Ru
"Президент сказал, что главной задачей является реализация Минского комплекса мер", - сказал Песков.
Интерфакс
Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР.
Интерфакс
Проект коммунистов набрал большее число голосов - 351, а инициатива фракции парламентского большинства - 310.
Интерфакс

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Госдеп раскритиковал идею признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Интерфакс08:16
Блинкен: признание Москвой ДНР и ЛНР равносильно отказу от Минских соглашений
Подмосковье Сегодня09:38
Блинкен: признание Москвой ДНР и ЛНР равносильно отказу России от минских соглашений
Газета.Ru08:23
Блинкен назвал отказом РФ от Минских соглашений признание ДНР и ЛНР
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