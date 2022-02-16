Будьте в Плюсе

Блинкен назвал отказом РФ от Минских соглашений признание ДНР и ЛНР

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен подчеркнул, что признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик подорвет суверенитет Украины, говорится в заявлении американского ведомства.
Газета.Ru
"Президент сказал, что главной задачей является реализация Минского комплекса мер", - сказал Песков.
Интерфакс
Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР.
Интерфакс
Проект коммунистов набрал большее число голосов - 351, а инициатива фракции парламентского большинства - 310.
Интерфакс

Подробнее о событии

Госдеп раскритиковал идею признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Интерфакс08:16
Блинкен: признание Москвой ДНР и ЛНР равносильно отказу от Минских соглашений
Подмосковье Сегодня09:38
Блинкен: признание Москвой ДНР и ЛНР равносильно отказу России от минских соглашений
Газета.Ru08:23
Блинкен назвал отказом РФ от Минских соглашений признание ДНР и ЛНР
REGNUM10:15

Интересное

Открыта звезда нового типа, поверхность которой покрыта золой сгоревшего гелия

Команда немецких астрономов открыла новую звезду необычного типа, поверхность которой покрыта продуктами горения гелия.
AstroNews.ruвчера в 05:00

Адвокат сообщил, что политолога Соловья отпустили из СК после допроса

Политолог, бывший профессор МГИМО Валерий Соловьей покинул Следственный комитет после задержания и допроса, он проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды организованной группой лиц.
РБК14:03

В Германии отреагировали на отвод войск ВС РФ после учений

Во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе министр ФРГ подчеркнула, что в настоящее время речь не идет об оценке "отдельных цифр".
ИА SM-News07:37

Захарова заявила, что МИД больше не интересуется заявлениями генсека НАТО Столтенберга

Москва больше не интересуется заявлениями генсека НАТО Йенса Столтенберга, его высказывания не будут рассматриваться МИД в качестве серьезных аргументов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге ведомства.
Lenta.ru10:27

Инфаркт оказался связан со снижением риска развития болезни Паркинсона

Исследователи изучили медицинские записи Датской национальной службы здравоохранения и сравнили риск развития болезни Паркинсона и вторичного паркинсонизма (схожих симптомов, обусловленных другими заболеваниями) у 182 тыс. пациентов, перенесших инфаркт в 1995-2016 годах и у 909 тыс. человек аналогичного возраста, у которых инфарктов не было.
Газета.Ru07:50

С владельца «Рольфа» Петрова по иску Генпрокуратуры взыскали почти 20 миллиардов рублей

Химкинский суд Подмосковья взыскал с владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова почти 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры, сообщили РИА Новости в инстанции.
РИА Новости13:24

Глава МИД Украины: Киев обратился в СБ ООН из-за инициативы Госдумы о признании ЛНР и ДНР

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обратился в Совет Безопасности ООН из-за инициативы Госдумы о признании независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
RT на русском13:58

В допинг-пробе украинской лыжницы на Олимпиаде обнаружили три запрещенных вещества

Международное агентство допинг-тестирования опубликовало информацию, что в допинг-пробе украинской спортсменки Валентины Каминской обнаружены следы запрещенных веществ, сообщает пресс-служба организации.
Спорт-Экспресс09:21

Псаки: заявления об обнаружении массовых захоронений в Донбассе могут быть дезинформацией

Заявления России об обнаружении массовых захоронений мирных жителей в Донбассе могут быть дезинформацией.
ТАСС13:41

The Telegraph: Путин обыграл Запад

О победе российского президента Владимира Путина в геополитической игре с ЕС и США пишет 16 февраля The Telegraph.
REGNUM14:25