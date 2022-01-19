Будьте в Плюсе

Блинкен не предоставит ответ США по гарантиям на встрече с Лавровым

Госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым не предоставит письменных ответов со стороны США по итогам переговоров о гарантиях безопасности.
РБК
США намерены продолжать дипломатическое взаимодействие с РФ для урегулирования ситуации вокруг Украины «насколько долго, насколько смогут», заявил Блинкен.
Евразия Daily
Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
РИА Новости
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.
Известия

Подробнее о событии

Блинкен высказался об отношении США к предложениям России по гарантиям безопасности
RT на русском10:33
Блинкен не планирует давать на встрече с Лавровым ответы на предложения по безопасности
Газета.Ru10:23
Блинкен заявил, что США не представят в Женеве письменные ответы на предложения РФ
ТАСС10:12
Госсекретарь США Блинкен не везет в Женеву письменный ответ Лаврову на предложения России
РИА Новости10:03
Блинкен не представит Лаврову в Женеве письменные ответы на предложения РФ
Аргументы и Факты10:25
Госсекретарь США Блинкен не представит Лаврову письменный ответ по гарантиям безопасности
Lenta.ru09:48
Сергей Лавров: Союз получил ускорение
Российская газета07:30

Интересное

Дональд Трамп уверен в своей победе на выборах в 2024 году

Дональд Трамп пообещал своим сторонникам, что обрадует их на выборах в 2024 году. Трамп так же пообещал снова сделать Америку великой.
MOS.news16 января в 14:50

NPD: Call of Duty: Vanguard стала самой продаваемой игрой 2021 года в США

The NPD Group поделилась аналитикой о достижениях игрового рынка в США за прошедший декабрь и весь 2021 год, включая новости о самых продаваемых играх.
Игромания.рувчера в 13:33

Apple предупредила о риске использования сторонних приложений в обход App Store

Установка приложений, не прошедших проверку в App Store, будет выгодна «безответственным» разработчикам, которые получают прибыли от пользовательских данных, передает The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании.
RB.RU22:29

В США продолжают изучение источников космического рентгеновского излучения

С целью пролить свет на источники мягкого рентгеновского излучения, которые устремляются к Земле из разных мест нашей галактики, NASA осуществила миссию под названием «Диффузные рентгеновские лучи из Местной галактики» или DXL.
Вестник ГЛОНАСС17 января в 04:12

Без политического фактора российский рынок выглядит явно недооцененным

Прошлую неделю российский рынок торговался в мощном нисходящем тренде.
Finam.Ruвчера в 10:26