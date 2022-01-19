Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Установка приложений, не прошедших проверку в App Store, будет выгодна «безответственным» разработчикам, которые получают прибыли от пользовательских данных, передает The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании.
С целью пролить свет на источники мягкого рентгеновского излучения, которые устремляются к Земле из разных мест нашей галактики, NASA осуществила миссию под названием «Диффузные рентгеновские лучи из Местной галактики» или DXL.