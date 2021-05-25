Жители Сочи попросят туристов не приезжать к ним в город в 2021 году

Из-за серьезных пробок на городских дорогах, сочинцы просят отдыхающих рассмотреть другие варианты для отпуска или же не приезжать на собственных авто, пишет портал vz-ru.turbopages.org. set-travel.com На законодательном собрании в Краснодаре уже поднимали вопрос о том, чтобы ограничить въезд автомобилей туристов в Сочи.