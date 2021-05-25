Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика

Блинкен обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию в Белоруссии и «Северный поток-2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудили Белоруссию и «Северный поток — 2», сообщил Госдеп.
Евразия Daily
«Госсекретарь подтвердил обеспокоенности США касательно газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении ведомства.
РБК
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили координацию следующих шагов в рамках ответа на события в Белоруссии и совместных усилий по оказанию помощи в Газе, а также важность оживления НАТО", - говорится в сообщении.
РИА Новости
Проект «Северного потока-2» предусматривает строительство двух веток газопровода по дну Балтийского моря.
РБК
Известия
RT на русском
ТК Звезда
Взгляд.ру
Телеканал 360°
News.ru
ПРАЙМ
Вестник Кавказа
Московский Комсомолец
Аргументы и Факты
Общественная служба новостей
Евразия Daily
РИА Новости
Lenta.ru
RuNews24.ru

С чего всё началось

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом выразил обеспокоенность в связи реализацией газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили
 в пресс-службе Госдепартамента США.

Подробнее о событии

Блинкен заявил Маасу об обеспокоенности из-за Nord Stream 2

РБК20:31

Блинкен обсудил с главой МИД ФРГ дальнейшие меры по Белоруссии

ТАСС19:11

США и Германия обсудили «Северный поток – 2»

Взгляд.ру19:28

Госдеп выразил обеспокоенность строительством «Северного потока — 2»

RT на русском19:28

Госсекретарь США обсудил «Северный поток — 2» с главой МИД Германии

РИА Новости18:59

США вновь выразили Германии обеспокоенность строительством «Северного потока - 2»

Московский Комсомолец18:55

Блинкен напомнил Маасу позицию США по «Северному потоку-2»

Lenta.ru19:54
Интересное

Глава Еврокомиссии назвала экономику России недостаточно модернизированной

Фон дер Ляйен сказала, что в начале 2000-х годов «Россия пыталась модернизировать свою экономику с помощью доходов от нефтегазового сектора, но не смогла этого сделать, поскольку ей не хватает технологий, креативной молодежи и критических идей», передает ТАСС.
Взгляд.ру21:29

Саммит ЕС поручил Боррелю подготовить доклад о действиях в отношении РФ

Европейский совет дал поручение высокому представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю подготовить доклад о возможных линиях поведения Евросоюза в отношении России в соответствии с "европейскими принципами".
Интерфакс19:18

Жители Сочи попросят туристов не приезжать к ним в город в 2021 году

Из-за серьезных пробок на городских дорогах, сочинцы просят отдыхающих рассмотреть другие варианты для отпуска или же не приезжать на собственных авто, пишет портал vz-ru.turbopages.org. set-travel.com На законодательном собрании в Краснодаре уже поднимали вопрос о том, чтобы ограничить въезд автомобилей туристов в Сочи.
SM Newsвчера в 13:45

Комитет Госдумы поддержал новый механизм демпфера по снижению цен на бензин

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о корректировке демпфирующего механизма по стабилизации цен на бензин.
Коммерсантъвчера в 13:02