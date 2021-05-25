Блинкен обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию в Белоруссии и «Северный поток-2»
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудили Белоруссию и «Северный поток — 2», сообщил Госдеп.
«Госсекретарь подтвердил обеспокоенности США касательно газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении ведомства.
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили координацию следующих шагов в рамках ответа на события в Белоруссии и совместных усилий по оказанию помощи в Газе, а также важность оживления НАТО", - говорится в сообщении.
Проект «Северного потока-2» предусматривает строительство двух веток газопровода по дну Балтийского моря.
С чего всё началось
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом выразил обеспокоенность в связи реализацией газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили
в пресс-службе Госдепартамента США.
США вновь выразили Германии обеспокоенность строительством «Северного потока - 2»
Московский Комсомолец18:55