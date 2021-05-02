Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика

Блинкен обсудил с премьером Чехии отношения республики с Россией

Хорошо ли подобран заголовок?
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил отношения России и Чехии с премьером республики Андреем Бабишем. Об этом сообщает ТАСС.В источнике
Газета.Ru
ФАН
Русская Планета
Life.ru
Известия
Аргументы и Факты
Вести.Ru
Телеканал RTVI
News.ru
Lenta.ru
РЕН ТВ
Московский Комсомолец
Экономика сегодня
Народные новости

Подробнее о событии

Блинкен обсудил «смертоносные» действия России с чешским премьером

РБК12:32

Госсекретарь США обсудил с премьером Чехии ситуацию с Россией

RT на русском11:47

Блинкен в разговоре с премьером Чехии поддержал Прагу в ситуации с РФ

РЕН ТВ12:14

Блинкен в разговоре с Бабишем выразил поддержку Чехии в ситуации с Россией

ТАСС11:58

Госсекретарь США и премьер Чехии обсудили «смертоносные» действия России

РИА Новости11:56

США поддержали решение Чехии исключить Росатом из тендера на АЭС

Взгляд.ру11:54

США и Чехия договорились ответить на «дестабилизирующие» действия России

Lenta.ru12:32
Интересное

ТНТ анонсировал второй сезон сериала о девяностых "Мир! Дружба! Жвачка!"

"Страну захватила волна финансовых пирамид, заводы постепенно переходили в частные руки – в том числе и незаконно, в городах орудовали преступные группировки, а семью Рябининых продолжало лихорадить после событий прошлого лета", - рассказывают о новом сезоне его создатели.
Газета.Ru29 апреля в 06:47

Актёр Хейден Кристенсен получил приглашение от Lucasfilm в «Звездные войны»

По данным издания «We Got It Covered», киностудия «Lucasfilm» планирует привлечь 40-летнего канадского актёра Хейдена Кристенсена к работе над будущими полнометражными и телевизионными картинами, действия которых развернутся во вселенной «Звёздных войн».
Центральная Служба Новостей06:59