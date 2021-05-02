"Страну захватила волна финансовых пирамид, заводы постепенно переходили в частные руки – в том числе и незаконно, в городах орудовали преступные группировки, а семью Рябининых продолжало лихорадить после событий прошлого лета", - рассказывают о новом сезоне его создатели.
По данным издания «We Got It Covered», киностудия «Lucasfilm» планирует привлечь 40-летнего канадского актёра Хейдена Кристенсена к работе над будущими полнометражными и телевизионными картинами, действия которых развернутся во вселенной «Звёздных войн».