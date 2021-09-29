Московский институт теплотехники запатентовал способ борьбы с лесными пожарами

"Изобретение относится к области пенного пожаротушения и предназначено для предотвращения и тушения крупногабаритных пожаров в труднодоступных местностях, создания заградительных полос для ликвидации лесных верховых и низовых пожаров", - говорится в пояснении к патенту.