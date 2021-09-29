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Блинкен обвинил РФ в блокировании проведения совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве

Соответствующее заявление главы американской дипломатии распространила во вторник пресс-служба Госдепартамента.
ТАСС
Отмечается, что совещание ОБСЕ должно было состояться в Польше 27 сентября.
Аргументы и Факты
"США все равно ожидают, что ОБСЕ и государства-участники будут проводить обязательные ежегодные Заседания по реализации мер по вопросам человеческого измерения", - добавил глава американской дипломатии.
ТАСС
В начале августа ОБСЕ заявила, что не планирует отправлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму России.
РБК

Подробнее о событии

Блинкен заявил, что совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве не состоялось из-за России
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Госсекретарь Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве по правам человека
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В США обвинили Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
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