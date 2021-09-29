"США все равно ожидают, что ОБСЕ и государства-участники будут проводить обязательные ежегодные Заседания по реализации мер по вопросам человеческого измерения", - добавил глава американской дипломатии.
"Изобретение относится к области пенного пожаротушения и предназначено для предотвращения и тушения крупногабаритных пожаров в труднодоступных местностях, создания заградительных полос для ликвидации лесных верховых и низовых пожаров", - говорится в пояснении к патенту.
Множество утечек указывало на то, что первым устройством станет перелицованный Xiaomi 11 Lite NE 5G, но эта информация не подтвердилась, поскольку новый Civi – совсем другое устройство, которое открывает новую линейку смартфонов, ориентированных на женскую аудиторию.